روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/روسيا-اختبار-زورق-صاروخي-مسير-متعدد-الاستخدامات--1090802443.html
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كي أم زد"، ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين، بأن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T07:50+0000
2024-07-15T08:03+0000
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090802669_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_16627b53dd91a609c877bcc8f754d21d.jpg
وقال دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".وأشار دانيلينكو إلى أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل. وأضاف أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة.وأكد دانيلينكو أن "مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية".ويذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لقوات الأمن الروسية، والمسيرات البحرية.سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج المتفجرات ومحطة رادار تابعة لنظام كييفالقوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20240628/الدفاع-الروسية-تزايد-نشاط-المسيرات-الأمريكية-فوق-البحر-الأسود-يشير-في-تورط-واشنطن-والناتو-في-الصراع-1090251552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090802669_168:0:708:405_1920x0_80_0_0_ab0ba140cd7b124a6213a1256d66160e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري

روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات

07:50 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 15.07.2024)
© Photo / KMZالمسيرة الثقيلة المتعددة المهام "فيزير"
المسيرة الثقيلة المتعددة المهام فيزير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Photo / KMZ
تابعنا عبر
صرح المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كي أم زد"، ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين، بأن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة المهام "فيزير" بصواريخ خفيفة.
وقال دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".
وأشار دانيلينكو إلى أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل. وأضاف أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة.
طائرة ريبر بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الدفاع الروسية توجه باتخاذ إجراءات رد سريعة على استفزازات المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود
28 يونيو, 04:48 GMT
وأكد دانيلينكو أن "مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية".
ويذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لقوات الأمن الروسية، والمسيرات البحرية.
سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج المتفجرات ومحطة رادار تابعة لنظام كييف
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала