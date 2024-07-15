https://sarabic.ae/20240715/روسيا-اختبار-زورق-صاروخي-مسير-متعدد-الاستخدامات--1090802443.html
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كي أم زد"، ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين، بأن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T07:50+0000
2024-07-15T07:50+0000
2024-07-15T08:03+0000
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقال دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".وأشار دانيلينكو إلى أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل. وأضاف أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة.وأكد دانيلينكو أن "مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية".ويذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لقوات الأمن الروسية، والمسيرات البحرية.سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج المتفجرات ومحطة رادار تابعة لنظام كييفالقوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
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روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
07:50 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 15.07.2024)
صرح المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كي أم زد"، ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين، بأن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة المهام "فيزير" بصواريخ خفيفة.
وقال دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة
إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".
وأشار دانيلينكو إلى أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل.
وأضاف أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة.
وأكد دانيلينكو أن "مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية".
ويذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لقوات الأمن الروسية،
والمسيرات البحرية.