https://sarabic.ae/20240628/الدفاع-الروسية-تزايد-نشاط-المسيرات-الأمريكية-فوق-البحر-الأسود-يشير-في-تورط-واشنطن-والناتو-في-الصراع-1090251552.html
الدفاع الروسية: تزايد نشاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود يشير إلى تورط واشنطن والناتو بالصراع
الدفاع الروسية: تزايد نشاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود يشير إلى تورط واشنطن والناتو بالصراع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية، يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف،... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T04:48+0000
2024-06-28T04:48+0000
2024-06-28T05:36+0000
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وقالت الدفاع الروسية: "تلاحظ وزارة الدفاع الروسية، زيادة كثافة رحلات الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، والتي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة العالية الدقة، التي تزود بها الدول الغربية القوات المسلحة الأوكرانية، لضرب أهداف روسية".وأضافت: "مثل هذه الرحلات الجوية تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي لطائرات القوات الجوية الروسية، ما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا"، موكدة أن "دول الناتو ستكون مسؤولة عن ذلك".وفي وقت سابق، أكد نائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، اللواء احتياط، ليونيد إيفليف، أن طائرات الاستطلاع الأمريكية المسيرة في البحر الأسود، تشكل تهديدًا لأمن جنوبي روسيا الاتحادية.تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانيةوتم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، في 23 يونيو/حزيران الجاري، الساعة 12.15 بتوقيت موسكو، بواسطة 5 صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية من طراز "أتاكمز" مزودة برؤوس حربية عنقودية.
https://sarabic.ae/20240626/الدوما-الروسي-الطائرات-الأمريكية-دون-طيار-في-البحر-الأسود-تشكل-تهديدا-لأمن-جنوبي-روسيا-1090190883.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
الدفاع الروسية: تزايد نشاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود يشير إلى تورط واشنطن والناتو بالصراع
04:48 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 28.06.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية، يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرة إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية: "تلاحظ وزارة الدفاع الروسية، زيادة كثافة رحلات الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، والتي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة العالية الدقة، التي تزود بها الدول الغربية القوات المسلحة الأوكرانية، لضرب أهداف روسية".
وأوضحت أن هذا "يشير إلى التورط المتزايد للولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع في أوكرانيا، إلى جانب نظام كييف".
وأضافت: "مثل هذه الرحلات الجوية تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي لطائرات القوات الجوية الروسية، ما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا"، موكدة أن "دول الناتو ستكون مسؤولة عن ذلك".
وتابع بيان الدفاع: "أصدر وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات".
وفي وقت سابق، أكد نائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، اللواء احتياط، ليونيد إيفليف، أن طائرات الاستطلاع الأمريكية المسيرة في البحر الأسود، تشكل تهديدًا لأمن جنوبي روسيا الاتحادية.
وتم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية،
في 23 يونيو/حزيران الجاري، الساعة 12.15 بتوقيت موسكو، بواسطة 5 صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية من طراز "أتاكمز" مزودة برؤوس حربية عنقودية.