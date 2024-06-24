https://sarabic.ae/20240624/تطبيق-حالة-الطوارئ-في-سيفاستوبول-بعد-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذته-القوات-الأوكرانية-1090118446.html

تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية

تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات المحلية في سيفاستوبول، صباح اليوم الإثنين، فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد هجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T07:50+0000

2024-06-24T07:50+0000

2024-06-24T07:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأصدر حاكم مدينة سيفاستوبول مرسوما نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة وجاء فيه: "تم فرض حالة الطوارئ على أراضي سيفاستوبول اعتبارًا من 23 يونيو 2024 وحتى إشعار آخر". وأوضح المرسوم أن حالة الطوارئ قد تم فرضها بسبب عواقب الاستهداف الأخير الذي قامت به القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول بخمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "أتاكامس" مزودة برؤوس حربية عنقودية.وتابع المرسوم أنه خلال اعتراض الدفاعات الجوية الروسية للصواريخ انفجر أحد الصواريخ في الجو ما أدى إلى تناثر الشظايا التي سقطت على المدنيين في سيفاستوبول.وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.

https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-مصابي-هجوم-كييف-الإرهابي-على-سيفاستوبول-إلى-151-1090113194.html

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