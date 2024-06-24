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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240624/تطبيق-حالة-الطوارئ-في-سيفاستوبول-بعد-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذته-القوات-الأوكرانية-1090118446.html
تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية
تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية في سيفاستوبول، صباح اليوم الإثنين، فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد هجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T07:50+0000
2024-06-24T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدر حاكم مدينة سيفاستوبول مرسوما نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة وجاء فيه: "تم فرض حالة الطوارئ على أراضي سيفاستوبول اعتبارًا من 23 يونيو 2024 وحتى إشعار آخر". وأوضح المرسوم أن حالة الطوارئ قد تم فرضها بسبب عواقب الاستهداف الأخير الذي قامت به القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول بخمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "أتاكامس" مزودة برؤوس حربية عنقودية.وتابع المرسوم أنه خلال اعتراض الدفاعات الجوية الروسية للصواريخ انفجر أحد الصواريخ في الجو ما أدى إلى تناثر الشظايا التي سقطت على المدنيين في سيفاستوبول.وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.
https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-مصابي-هجوم-كييف-الإرهابي-على-سيفاستوبول-إلى-151-1090113194.html
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تطبيق حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية

07:50 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أعلنت السلطات المحلية في سيفاستوبول، صباح اليوم الإثنين، فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد هجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية.
وأصدر حاكم مدينة سيفاستوبول مرسوما نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة وجاء فيه: "تم فرض حالة الطوارئ على أراضي سيفاستوبول اعتبارًا من 23 يونيو 2024 وحتى إشعار آخر".
وأوضح المرسوم أن حالة الطوارئ قد تم فرضها بسبب عواقب الاستهداف الأخير الذي قامت به القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول بخمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "أتاكامس" مزودة برؤوس حربية عنقودية.
وتابع المرسوم أنه خلال اعتراض الدفاعات الجوية الروسية للصواريخ انفجر أحد الصواريخ في الجو ما أدى إلى تناثر الشظايا التي سقطت على المدنيين في سيفاستوبول.
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
ارتفاع عدد مصابي هجوم كييف الإرهابي على سيفاستوبول إلى 151
أمس, 20:26 GMT
وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.
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