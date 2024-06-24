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الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هجوم سيفاستوبول
الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هجوم سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم إدارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إليزابيث ثروسيل، اليوم الاثنين، بأن المفوضية أخذت علماً بالمعلومات التي تفيد بوقوع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T12:59+0000
2024-06-24T13:05+0000
العالم
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وقالت ثروسيل لوكالة "سبوتنيك": "لقد وضِعنا بصورة الأخبار التي تفيد بوقوع عدة ضحايا بمن فيهم الأطفال، ما يثير قلقنا الزائد وذلك بنتيجة وقوع هجوم على سيفاستوبول، يوم أمس الأحد، وأن السلطات المحلية في المدينة أعلنت أن هؤلاء الضحايا سقطوا جراء استخدام القذائف العنقودية (من قبل القوات المسلحة الأوكرانية). وتابعت ثروسيل بالقول: "من جهتنا نحاول التأكد أكثر من المعلومات حول هذه الحادثة، بما في ذلك عدد الضحايا بين السكان المدنيين ونوعية الأسلحة المستخدمة وبغض النظر عن تكرار الطلب، لا توجد لدينا إمكانية للوصول إلى شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
https://sarabic.ae/20240624/استدعاء-السفيرة-الأميركية-إلى-مقر-الخارجية-الروسية--1090124505.html
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العالم
العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هجوم سيفاستوبول

12:59 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 24.06.2024)
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم إدارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إليزابيث ثروسيل، اليوم الاثنين، بأن المفوضية أخذت علماً بالمعلومات التي تفيد بوقوع عدة ضحايا بين السكان المدنيين بنتيجة الهجوم على مدينة سيفاستوبول، يوم أمس الأحد، وتحاول المفوضية التأكد من هذه المعلومات.
وقالت ثروسيل لوكالة "سبوتنيك": "لقد وضِعنا بصورة الأخبار التي تفيد بوقوع عدة ضحايا بمن فيهم الأطفال، ما يثير قلقنا الزائد وذلك بنتيجة وقوع هجوم على سيفاستوبول، يوم أمس الأحد، وأن السلطات المحلية في المدينة أعلنت أن هؤلاء الضحايا سقطوا جراء استخدام القذائف العنقودية (من قبل القوات المسلحة الأوكرانية).
وتابعت ثروسيل بالقول: "من جهتنا نحاول التأكد أكثر من المعلومات حول هذه الحادثة، بما في ذلك عدد الضحايا بين السكان المدنيين ونوعية الأسلحة المستخدمة وبغض النظر عن تكرار الطلب، لا توجد لدينا إمكانية للوصول إلى شبه جزيرة القرم".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية خلال استدعاء السفيرة الأمريكية: واشنطن أصبحت طرفا في الصراع الأوكراني
09:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
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