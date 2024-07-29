خطط لتسليح مقاتلات "سو-57" الروسية بطائرات مسيرة

ونقلت الصحيفة تصريحات تشيميزوف، الذي قال إن المكتب صمم أكثر من مئة نوع من الطائرات بما في ذلك تلك التي تتمتع بخصائص مذهلة خلال السنين الـ85 من عمرعمل المكتب، واليوم يتم تطوير برنامج مقاتلة الجيل الخامس لمقاتلات "سو-57" بنشاط ويتوسع نطاق أسلحتها، بما في ذلك تزويدها بالطائرات المسيرة.وتعمل مقاتلة "سو-57" الروسية أيضًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إذ كتبت "روسكايا غازيتا"، أنه "قبل أسبوع دخلت 3 طائرات من هذا النوع المجال الجوي فوق مقاطعة سومي، حوالي منتصف الليل، وهاجمت أهدافًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالتوازي، تم تشغيل طائرات "ميغ-31- ك" المزودة بصواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، بأن المدير العام مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أعلن أن مكتب التصميم "سوخوي" يعمل على إدراج طائرات من دون طيار في تسليح طائرات الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57"، ويرجع ذلك إلى الوضع الجيوسياسي الجديد الذي يفرض تحديات جديدة على المصممين.
ونقلت الصحيفة تصريحات تشيميزوف، الذي قال إن المكتب صمم أكثر من مئة نوع من الطائرات بما في ذلك تلك التي تتمتع بخصائص مذهلة خلال السنين الـ85 من عمرعمل المكتب، واليوم يتم تطوير برنامج مقاتلة الجيل الخامس لمقاتلات "سو-57" بنشاط ويتوسع نطاق أسلحتها، بما في ذلك تزويدها بالطائرات المسيرة.
المقاتلة الروسية "سو- 57" تنفذ عرضا جويا في العاصمة الروسية موسكو
وتعمل مقاتلة "سو-57" الروسية أيضًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إذ كتبت "روسكايا غازيتا"، أنه "قبل أسبوع دخلت 3 طائرات من هذا النوع المجال الجوي فوق مقاطعة سومي، حوالي منتصف الليل، وهاجمت أهدافًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالتوازي، تم تشغيل طائرات "ميغ-31- ك" المزودة بصواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
"سو-57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وهي مصنوعة باستخدام تقنية التخفي.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.