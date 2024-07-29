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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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ملفات ساخنة
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/خطط-لتسليح-مقاتلات-سو-57-الروسية-بطائرات-مسيرة--1091225509.html
خطط لتسليح مقاتلات "سو-57" الروسية بطائرات مسيرة
خطط لتسليح مقاتلات "سو-57" الروسية بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، بأن المدير العام مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أعلن أن مكتب التصميم "سوخوي" يعمل على إدراج طائرات من دون... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T14:15+0000
2024-07-29T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
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ونقلت الصحيفة تصريحات تشيميزوف، الذي قال إن المكتب صمم أكثر من مئة نوع من الطائرات بما في ذلك تلك التي تتمتع بخصائص مذهلة خلال السنين الـ85 من عمرعمل المكتب، واليوم يتم تطوير برنامج مقاتلة الجيل الخامس لمقاتلات "سو-57" بنشاط ويتوسع نطاق أسلحتها، بما في ذلك تزويدها بالطائرات المسيرة.وتعمل مقاتلة "سو-57" الروسية أيضًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إذ كتبت "روسكايا غازيتا"، أنه "قبل أسبوع دخلت 3 طائرات من هذا النوع المجال الجوي فوق مقاطعة سومي، حوالي منتصف الليل، وهاجمت أهدافًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالتوازي، تم تشغيل طائرات "ميغ-31- ك" المزودة بصواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240729/ميغ-35-إس-روسية-تسجل-رقما-قياسيا-بإسقاط-ميغ-29-أوكرانية-من-مسافة-213-كيلومترا--1091219438.html
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الطيران الروسي
الطيران الروسي

خطط لتسليح مقاتلات "سو-57" الروسية بطائرات مسيرة

14:15 GMT 29.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو 57" من الجيل الخامس
مقاتلة سو 57 من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، بأن المدير العام مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أعلن أن مكتب التصميم "سوخوي" يعمل على إدراج طائرات من دون طيار في تسليح طائرات الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57"، ويرجع ذلك إلى الوضع الجيوسياسي الجديد الذي يفرض تحديات جديدة على المصممين.
ونقلت الصحيفة تصريحات تشيميزوف، الذي قال إن المكتب صمم أكثر من مئة نوع من الطائرات بما في ذلك تلك التي تتمتع بخصائص مذهلة خلال السنين الـ85 من عمرعمل المكتب، واليوم يتم تطوير برنامج مقاتلة الجيل الخامس لمقاتلات "سو-57" بنشاط ويتوسع نطاق أسلحتها، بما في ذلك تزويدها بالطائرات المسيرة.
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلة الروسية "سو- 57" تنفذ عرضا جويا في العاصمة الروسية موسكو

المقاتلة الروسية &quot;سو- 57&quot; تنفذ عرضا جويا في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Alexander Vilf
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المقاتلة الروسية "سو- 57" تنفذ عرضا جويا في العاصمة الروسية موسكو

1/1
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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المقاتلة الروسية "سو- 57" تنفذ عرضا جويا في العاصمة الروسية موسكو

وتعمل مقاتلة "سو-57" الروسية أيضًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إذ كتبت "روسكايا غازيتا"، أنه "قبل أسبوع دخلت 3 طائرات من هذا النوع المجال الجوي فوق مقاطعة سومي، حوالي منتصف الليل، وهاجمت أهدافًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالتوازي، تم تشغيل طائرات "ميغ-31- ك" المزودة بصواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

"سو-57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وهي مصنوعة باستخدام تقنية التخفي.

طائرة تي-50 القاذفة ميغ-35 متعددة المهام خلال عرض جوي في إطار المعرض الجوي-الفضائي ماكس-2015 في جوكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا
10:38 GMT
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي14:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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