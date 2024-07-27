https://sarabic.ae/20240727/طائرات-سوخوي-الروسية-3-طرازات-لمهام-الاعتراض-والقتال-والهيمنة-الجوية-1091182823.html

طائرات "سوخوي" الروسية... 3 طرازات لمهام الاعتراض والقتال والهيمنة الجوية

طائرات "سوخوي" الروسية... 3 طرازات لمهام الاعتراض والقتال والهيمنة الجوية

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا أكثر من 1200 مطار تستخدمها آلاف الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية المصنفة في المرتبة الثانية عالميا في 2024. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T19:25+0000

2024-07-27T19:25+0000

2024-07-27T19:25+0000

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وإضافة إلى الحجم الهائل للقوات الجوية الروسية الذي يضم آلاف الطائرات الحربية، فإن روسيا تمتلك مجموعة متنوعة من طرازات الطائرات التي توفر لها القدرة على تنفيذ جميع المهام الجوية بنجاح ويشمل ذلك مهام تأمين أجواء البلاد عن طريق الطائرات الاعتراضية الفائقة السرعة، ومهام القتال وخوض المعارك الجوية بواسطة المقاتلات الحربية المتعددة المهام، إضافة إلى المهام الخاصة بالسيطرة على أجواء العدو وحرمانه من استخدام دفاعاته الجوية أو مقاتلاته الاعتراضية، وهي مهام تنفذها طائرات الهيمنة الجوية.ومن بين الطرازات المختلفة للطائرات الروسية، يوجد 3 أنواع من طراز "سوخوي" تشمل:"سو - 27"طورت روسيا هذه المقاتلة الثقيلة الأسرع من الصوت من الجيل الرابع في الأصل كرد على طائرة "إف - 15" الأمريكية، وقامت بأول رحلة طيران عام 1981.ويصنف خبراء عسكريون غربيون "سوخوي 27" الروسية في خانة أخطر طائرة اعتراضية في العالم.ويشار إلى أن مقاتلات "سو-27" (أو "فلانكر" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) تراقب أجواء منطقة بحر البلطيق، وتعترض طائرات حلف شمال الأطلسي وطائرات التجسس التابعة لدول لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، ان المقاتلة الروسية "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع "آر سي – 135" ومقاتلتين من طراز "تايفون"، تابعة لسلاح الجو البريطاني ومنعتها من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود."سو 35"تعد المقاتلة الروسية "سو 35"، واحدة من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، فقد تم تصميمها لتدمير كل الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى كونها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.ورغم أن المقاتلة "سو 35" تنتمي إلى ما يطلق عليه الجيل "الرابع ++"، إلا أنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.تستطيع "سو 35" قصف أهداف أرضية، وتدمير السفن الحربية، ويمكنها العمل في مدى يصل إلى 3600 كيلومتر من نقطة انطلاقها، بحسب موقع الشركة الروسية المصنعة للطائرة "يونايتد إيركرفت كوربوريشن"، التي أشارت إلى أنها تجمع بين مميزات الطائرات الحديثة والمقاتلات التكتيكية الثقيلة، ويتكون طاقمها من طيار واحد فقط."سو 57"تمثل مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57"، واحدة من أخطر المقاتلات الحربية، التي ستكون قادرة على فرض هيمنة جوية كاملة على ميادين القتال، في حروب المستقبل.وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن روسيا أصبح لديها أسطول من مقاتلات "سو 57"، الذي أصبح أكثر قوة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أنباء سيئة لأوروبا.وبدأت روسيا مشروع الطائرة منذ عام 1990، وقامت بأول طلعة تجريبية عام 2010، ووصل عدد طلعاتها التجريبية إلى 5 طلعات، حتى 2013، بحسب موقع "يونايتد ايركرافت" الروسي.وتمتلك روسيا 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواع مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة التي تضم 809 مقاتلات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، و730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا.كما تمتلك 552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، و145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم، و19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميان، إضافة إلى 1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.

https://sarabic.ae/20240726/سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-ومقاتلتي-تايفون-بريطانيتين-وترغمها-على-الابتعاد-عن-حدود-روسيا-1091155817.html

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