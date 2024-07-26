https://sarabic.ae/20240726/سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-ومقاتلتي-تايفون-بريطانيتين-وترغمها-على-الابتعاد-عن-حدود-روسيا-1091155817.html

"سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع ومقاتلتي "تايفون" بريطانيتين وترغمها على الابتعاد عن حدود روسيا

"سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع ومقاتلتي "تايفون" بريطانيتين وترغمها على الابتعاد عن حدود روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ان المقاتلة الروسية "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع "آر سي – 135" ومقاتلتين من طراز "تايفون"، تابعة لسلاح الجو البريطاني... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T16:10+0000

2024-07-26T16:10+0000

2024-07-26T16:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية فوق البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من الحدود الروسية، ومن أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "آر سي – 135" ومقاتلتين من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالابتعاد من حدود الدولة الروسية".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-تحرر-الطريق-الذي-يربط-بين-كوبيانسك-وسفاتوفو-والعديد-من-القرى-الواقعة-على-طول-الخط-1091151091.html

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روسيا, رصد عسكري