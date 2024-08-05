https://sarabic.ae/20240805/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-سكالب-فرنسية-و6-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1091433492.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية و6 "أتاكمز" أمريكية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية و6 "أتاكمز" أمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T10:34+0000

2024-08-05T10:34+0000

2024-08-05T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183595_0:0:3511:1975_1920x0_80_0_0_9fe0a9a2688aac68c38c24f56fa55fd3.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 633 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29,184 طائرة دون طيار، 561 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16,774 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1,396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12843 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 24396 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديوالقوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

https://sarabic.ae/20240805/القوات-الروسية-تدمر--دبابتين-ليوبارد-ألمانيتين-في-مقاطعة-خاركوف-1091426546.html

https://sarabic.ae/20240805/دبابات-تي-72-الروسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-متخفية-فيديو-1091427486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم