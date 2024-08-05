https://sarabic.ae/20240805/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-سكالب-فرنسية-و6-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1091433492.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية و6 "أتاكمز" أمريكية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية و6 "أتاكمز" أمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T10:34+0000
2024-08-05T10:34+0000
2024-08-05T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183595_0:0:3511:1975_1920x0_80_0_0_9fe0a9a2688aac68c38c24f56fa55fd3.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 633 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29,184 طائرة دون طيار، 561 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16,774 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1,396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12843 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 24396 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديوالقوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
https://sarabic.ae/20240805/القوات-الروسية-تدمر--دبابتين-ليوبارد-ألمانيتين-في-مقاطعة-خاركوف-1091426546.html
https://sarabic.ae/20240805/دبابات-تي-72-الروسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-متخفية-فيديو-1091427486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183595_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_013aa1baa948e39f4ffbc36059fa500b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية و6 "أتاكمز" أمريكية
10:34 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 05.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية،
ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية،
والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، و4 صواريخ كروز فرنسية الصنع من طراز "سكالب- إي جي"، و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و43 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 633 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29,184 طائرة دون طيار، 561 منظومة صواريخ مضادة للطائرات،
16,774 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1,396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12843 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 24396 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.