https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html

القوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية

القوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 3 منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت"، و14 صاروخ "هيمارس"، وصاروخ "أتاكمز"، و61 مسيرة أوكرانية، في... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T10:49+0000

2024-08-01T10:49+0000

2024-08-01T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء المشاة الميكانيكي 72، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 116، ولواء الحرس الوطني 21 في مناطق فوديانوي، وزولوتايا نيفا، وستوروجيفوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، و7مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "L-119" عيار 105 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل-إي دي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومستودع ذخيرة ميداني. وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28795 طائرة دون طيار، 559 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16734 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1395 مركبة قتالية متعددة المهام، 12666 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24250 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانياصاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو

https://sarabic.ae/20240801/كا-52-إم-تضرب-نقطة-أوكرانية-محصنة-بصواريخ-فيخر---1091306909.html

https://sarabic.ae/20240801/روسيا-تجهز-الصواريخ-والطائرات-في-إطار-المرحلة-الثالثة-من-تدريب-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية--1091305650.html

https://sarabic.ae/20240801/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-مواقع-ومنشآت-عسكرية-في-زابوروجيه-ودنيبروبتروفسك-1091305196.html

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الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا