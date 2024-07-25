https://sarabic.ae/20240725/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-ورشا-لإصلاح-وترميم-الدبابات-المدرعة-في-أوكرانيا-1091118160.html

الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا

الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة، ودمر منظومات صاروخية من طراز... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:29+0000

2024-07-25T10:29+0000

2024-07-25T10:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مستودعا للوقود، ومواد للتشحيم، و 5 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، في موقع يحتوي على معدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى موقع للمسيرات البحرية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورش لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة ومصانع الحدادة الميكانيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 104 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28382 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16660 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1383 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12.363 مدفع ميداني ومدفع هاون، 24.046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكريةالطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي