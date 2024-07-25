https://sarabic.ae/20240725/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-ورشا-لإصلاح-وترميم-الدبابات-المدرعة-في-أوكرانيا-1091118160.html
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة، ودمر منظومات صاروخية من طراز... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:29+0000
2024-07-25T10:29+0000
2024-07-25T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مستودعا للوقود، ومواد للتشحيم، و 5 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، في موقع يحتوي على معدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى موقع للمسيرات البحرية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورش لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة ومصانع الحدادة الميكانيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 104 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28382 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16660 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1383 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12.363 مدفع ميداني ومدفع هاون، 24.046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكريةالطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20240725/منظومة-إسكندر-ام-الروسية-تدمر-ورشتين-لإصلاح-المدرعات-في-خاركوف--1091114156.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا
10:29 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 10:41 GMT 25.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة، ودمر منظومات صاروخية من طراز "هيمارس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مستودعا للوقود، ومواد للتشحيم، و 5 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، في موقع يحتوي على معدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى موقع للمسيرات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورش لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة ومصانع الحدادة الميكانيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 104 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 منظومات صاروخية متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 52 طائرة دون طيار، منها 26 خارج منطقة العمليات الخاصة.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28382 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16660 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1383 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12.363 مدفع ميداني ومدفع هاون، 24.046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.