https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html

صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو

صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عبر مقطع فيديو، مشاهد توثق استهداف نظام صواريخ "إسكندر-إم" الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في المنطقة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T08:50+0000

2024-07-25T08:50+0000

2024-07-25T08:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه بناء على عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، تم الكشف عن نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في المنطقة الصناعية في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة في بيانها أن الضربة أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 100 مسلح، من بينهم 40 مدربا أجنبيا، بالإضافة إلى نحو 60 جنديًا من اللواء الميكانيكي 151 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة العملية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240725/منظومة-إسكندر-ام-الروسية-تدمر-ورشتين-لإصلاح-المدرعات-في-خاركوف--1091114156.html

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