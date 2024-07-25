صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
© Sputnik . Vitaly Nevar/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عبر مقطع فيديو، مشاهد توثق استهداف نظام صواريخ "إسكندر-إم" الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في المنطقة الصناعية في مقاطعة خاركوف.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه بناء على عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، تم الكشف عن نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في المنطقة الصناعية في مقاطعة خاركوف.
📹وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد توثق استهداف صواريخ "إسكندر-إم" الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في المنطقة الصناعية بمقاطعة خاركوف— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 25, 2024
🟠وأكدت الوزارة مقتل ما يصل إلى 100 مسلح، من بينهم 40 مدربًا أجنبيًا، بالإضافة إلى حوالي 60 جنديًا من اللواء الميكانيكي 151 التابع… pic.twitter.com/LrCHaiK1bT
وأضافت الوزارة في بيانها أن الضربة أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 100 مسلح، من بينهم 40 مدربا أجنبيا، بالإضافة إلى نحو 60 جنديًا من اللواء الميكانيكي 151 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة العملية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.