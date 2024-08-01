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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/روسيا-تجهز-الصواريخ-والطائرات-في-إطار-المرحلة-الثالثة-من-تدريب-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية--1091305650.html
روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية
روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، البدء بتحميل (تجهيز) منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T06:52+0000
2024-08-01T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، قام أفراد التشكيلات الصاروخية للمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى ووحدات الطيران المشاركة في القوات الجوية الفضائية بالعمل على مسائل الحصول على ذخائر تدريب خاصة والانتقال إلى مناطق محددة للبدء في تحميل منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي".وفي وقت سابق، أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديووفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
https://sarabic.ae/20240731/بدء-المرحلة-الثالثة-من-مناورات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو-1091272360.html
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روسيا

روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية

06:52 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 07:19 GMT 01.08.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، البدء بتحميل (تجهيز) منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية.
وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، قام أفراد التشكيلات الصاروخية للمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى ووحدات الطيران المشاركة في القوات الجوية الفضائية بالعمل على مسائل الحصول على ذخائر تدريب خاصة والانتقال إلى مناطق محددة للبدء في تحميل منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي".
وفي وقت سابق، أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديو
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
أمس, 07:40 GMT
وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله05:09 GMT
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