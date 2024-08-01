https://sarabic.ae/20240801/روسيا-تجهز-الصواريخ-والطائرات-في-إطار-المرحلة-الثالثة-من-تدريب-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية--1091305650.html

روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية

روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، البدء بتحميل (تجهيز) منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T06:52+0000

2024-08-01T06:52+0000

2024-08-01T07:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، قام أفراد التشكيلات الصاروخية للمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى ووحدات الطيران المشاركة في القوات الجوية الفضائية بالعمل على مسائل الحصول على ذخائر تدريب خاصة والانتقال إلى مناطق محددة للبدء في تحميل منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي".وفي وقت سابق، أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديووفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.

https://sarabic.ae/20240731/بدء-المرحلة-الثالثة-من-مناورات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو-1091272360.html

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