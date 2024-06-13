إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
© Sputnik . Vitaly Nevar/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها الصاروخية نفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ روسية خلال المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا على صفحتها الرسمية على منصة "تيليغرام" قالت فيها: "أكمل أفراد التشكيل الصاروخي لمقاطعة لينينغراد العسكرية مهام التدريب القتالي للتقدم السري إلى منطقة الموقع المحددة وقاموا بإطلاق صواريخ إلكترونية على أهداف معادية".
🇷🇺 كجزء من المرحلة الثانية من تمرين القوات النووية الروسية غير الاستراتيجية، قام أفراد وحدة الصواريخ التابعة لمنطقة لينينغراد العسكرية بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد أهداف العدو المحددة، من منطقة التمركز التي دخلتها القوات مسبقًا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية https://t.co/SdHtPvmU1A pic.twitter.com/20zImCvOU0— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 13, 2024
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه بالإضافة إلى ذلك، توجهت القوات البحرية المشاركة في المناورات إلى البحر في منطقة الدوريات المخصصة، مضيفة أن المشاركين عملوا سابقاً على الحصول على ذخيرة خاصة لتجهيز الصواريخ البحرية والبرية.
11 يونيو, 06:02 GMT
وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.