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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/بدء-المرحلة-الثالثة-من-مناورات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو-1091272360.html
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T07:40+0000
2024-07-31T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بدأت المرحلة الثالثة من عملية القوات النووية غير الاستراتيجية، وفقا لقرار الرئيس الروسي. وخلال هذه التدريبات، سيجري تدريب القوات المسلحة الروسية على الاستخدام العسكري للأسلحة النووية غير الاستراتيجية". وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية بالقول: "كجزء من هذه المرحلة من التدريبات، سيقوم أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى بتنفيذ مهام التدريب القتالي، والحصول على ذخائر تدريبية خاصة لتذويد أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" بها، وتجهيز مركبات الإطلاق والتقدم سرًا إلى مناطق المواقع المحددة استعدادًا لإجراء عمليات إطلاق إلكترونية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوفضائية ستتدرب على التجهيز بوحدات قتالية خاصة من الأسلحة المحمولة جوا.وفي وقت سابق، أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديووفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ. وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
https://sarabic.ae/20240613/الدفاع-الروسية-نتائج-التدريبات-ستحدد-الاتجاهات-لتطوير-استعدادات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-1089810685.html
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بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو

07:40 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 08:18 GMT 31.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneevصواريخ روسية
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بدأت المرحلة الثالثة من عملية القوات النووية غير الاستراتيجية، وفقا لقرار الرئيس الروسي. وخلال هذه التدريبات، سيجري تدريب القوات المسلحة الروسية على الاستخدام العسكري للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية بالقول: "كجزء من هذه المرحلة من التدريبات، سيقوم أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى بتنفيذ مهام التدريب القتالي، والحصول على ذخائر تدريبية خاصة لتذويد أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" بها، وتجهيز مركبات الإطلاق والتقدم سرًا إلى مناطق المواقع المحددة استعدادًا لإجراء عمليات إطلاق إلكترونية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوفضائية ستتدرب على التجهيز بوحدات قتالية خاصة من الأسلحة المحمولة جوا.
صواريخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
13 يونيو, 10:52 GMT
وفي وقت سابق، أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديو
وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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