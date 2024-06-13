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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/الدفاع-الروسية-نتائج-التدريبات-ستحدد-الاتجاهات-لتطوير-استعدادات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-1089810685.html
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، اليوم الخميس، بأنه بحسب نتائج التدريبات الروسية البيلاروسية للقوات... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:52+0000
2024-06-13T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات كوليسنيكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إنه "بناء على نتائج التدريبات، سيجري تلخيص نتائج كل مسألة من مسائل التدريب وتحديد التوجهات لزيادة تحسين تجهيز القوات النووية غير الاستراتيجية بهدف ضمان أداء المهام في إطار خيارات مختلفة لتطور الوضع العسكري والسياسي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية."التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ. وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
https://sarabic.ae/20240613/إطلاق-صواريخ-إلكترونية-خلال-المرحلة-الثانية-من-تدريبات-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-1089805620.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية

10:52 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ اسكندر
صواريخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
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أعلن رئيس المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، اليوم الخميس، بأنه بحسب نتائج التدريبات الروسية البيلاروسية للقوات النووية غير الاستراتيجية، سيتم تحديد الاتجاهات لمزيد من التحسين في تجهيزها.
وجاءت تصريحات كوليسنيكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إنه "بناء على نتائج التدريبات، سيجري تلخيص نتائج كل مسألة من مسائل التدريب وتحديد التوجهات لزيادة تحسين تجهيز القوات النووية غير الاستراتيجية بهدف ضمان أداء المهام في إطار خيارات مختلفة لتطور الوضع العسكري والسياسي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية.
وأوضح بيان الدفاع أنه "سيتم خلال التدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن:
"التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
إطلاق صواريخ "إلكترونية" خلال المرحلة الثانية من تدريبات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية... فيديو
07:49 GMT
وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMTАвтомобиль журналиста горит после того, как он был сбит израильским обстрелом в пограничной с Израилем деревне Альма-эш-Шааб, на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية على حدود بلاده05:10 GMT
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