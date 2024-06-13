https://sarabic.ae/20240613/الدفاع-الروسية-نتائج-التدريبات-ستحدد-الاتجاهات-لتطوير-استعدادات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-1089810685.html
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، اليوم الخميس، بأنه بحسب نتائج التدريبات الروسية البيلاروسية للقوات... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:52+0000
2024-06-13T10:52+0000
2024-06-13T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات كوليسنيكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إنه "بناء على نتائج التدريبات، سيجري تلخيص نتائج كل مسألة من مسائل التدريب وتحديد التوجهات لزيادة تحسين تجهيز القوات النووية غير الاستراتيجية بهدف ضمان أداء المهام في إطار خيارات مختلفة لتطور الوضع العسكري والسياسي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية."التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ. وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
https://sarabic.ae/20240613/إطلاق-صواريخ-إلكترونية-خلال-المرحلة-الثانية-من-تدريبات-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-1089805620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
أعلن رئيس المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، اليوم الخميس، بأنه بحسب نتائج التدريبات الروسية البيلاروسية للقوات النووية غير الاستراتيجية، سيتم تحديد الاتجاهات لمزيد من التحسين في تجهيزها.
وجاءت تصريحات كوليسنيكوف خلال مؤتمره الصحفي قال خلاله إنه "بناء على نتائج التدريبات، سيجري تلخيص نتائج كل مسألة من مسائل التدريب وتحديد التوجهات لزيادة تحسين تجهيز القوات النووية غير الاستراتيجية بهدف ضمان أداء المهام في إطار خيارات مختلفة لتطور الوضع العسكري والسياسي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية.
وأوضح بيان الدفاع أنه "سيتم خلال التدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن:
"التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".
وفي سياق متصل، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.