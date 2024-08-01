https://sarabic.ae/20240801/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-مواقع-ومنشآت-عسكرية-في-زابوروجيه-ودنيبروبتروفسك-1091305196.html

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية في زابوروجيه ودنيبروبتروفسك

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية في زابوروجيه ودنيبروبتروفسك

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع "يوجماش" العسكري الأوكراني الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T06:26+0000

2024-08-01T06:26+0000

2024-08-01T06:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "في وقت متأخر من مساء الأربعاء تم استهداف المنطقة الصناعية في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا من قبل القوات الروسية.وفي وقت متأخر، تم تسجيل استهداف منطقة مصنع زابوروجيه للسيارات من قبل القوات الروسية، حيث يتم إصلاح المعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، مضيفة أن الهجمات استهدفت مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية من منشآت الطاقة، والصناعات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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