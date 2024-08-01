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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-مواقع-ومنشآت-عسكرية-في-زابوروجيه-ودنيبروبتروفسك-1091305196.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية في زابوروجيه ودنيبروبتروفسك
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية في زابوروجيه ودنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع "يوجماش" العسكري الأوكراني الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T06:26+0000
2024-08-01T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "في وقت متأخر من مساء الأربعاء تم استهداف المنطقة الصناعية في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا من قبل القوات الروسية.وفي وقت متأخر، تم تسجيل استهداف منطقة مصنع زابوروجيه للسيارات من قبل القوات الروسية، حيث يتم إصلاح المعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، مضيفة أن الهجمات استهدفت مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية من منشآت الطاقة، والصناعات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-وصول-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1091295340.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية في زابوروجيه ودنيبروبتروفسك

06:26 GMT 01.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع "يوجماش" العسكري الأوكراني الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "في وقت متأخر من مساء الأربعاء تم استهداف المنطقة الصناعية في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا من قبل القوات الروسية.
وبحسب ليبيديف، تم تنفيذ ضربات على مواقع الجيش الأوكراني في قرية نوفي بوغ الواقعة في مقاطعة خيرسون المحتلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت متأخر، تم تسجيل استهداف منطقة مصنع زابوروجيه للسيارات من قبل القوات الروسية، حيث يتم إصلاح المعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، مضيفة أن الهجمات استهدفت مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية من منشآت الطاقة، والصناعات العسكرية.
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 16:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله05:09 GMT
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