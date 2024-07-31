https://sarabic.ae/20240731/تقرير-وصول-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1091295340.html
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من حلفاء الناتو لأوكرانيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T16:31+0000
2024-07-31T16:31+0000
2024-07-31T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا في الغرب خلال الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على البدء في استخدام الطائرات المقاتلة على الفور، وإلا ستستغرق العملية وقتًا أطول".وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240731/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-صواريخ-روسية-تشكل-تهديدا-خطيرا-لمقاتلات-إف-16-1091293762.html
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روسيا
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من حلفاء الناتو لأوكرانيا.
وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا في الغرب خلال الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على البدء في استخدام الطائرات المقاتلة على الفور، وإلا ستستغرق العملية وقتًا أطول".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن توالأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.