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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-وصول-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1091295340.html
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من حلفاء الناتو لأوكرانيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T16:31+0000
2024-07-31T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا في الغرب خلال الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على البدء في استخدام الطائرات المقاتلة على الفور، وإلا ستستغرق العملية وقتًا أطول".وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240731/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-صواريخ-روسية-تشكل-تهديدا-خطيرا-لمقاتلات-إف-16-1091293762.html
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روسيا
روسيا

تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا

16:31 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من حلفاء الناتو لأوكرانيا.
وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا في الغرب خلال الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على البدء في استخدام الطائرات المقاتلة على الفور، وإلا ستستغرق العملية وقتًا أطول".

وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن توالأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

F-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"
15:37 GMT
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانيا
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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