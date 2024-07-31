https://sarabic.ae/20240731/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-صواريخ-روسية-تشكل-تهديدا-خطيرا-لمقاتلات-إف-16-1091293762.html
صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"
صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن صواريخ "جو-جو" الروسية من طراز "آر -37" تشكل خطراً كبيراً على مقاتلات "إف-16". 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T15:37+0000
2024-07-31T15:37+0000
2024-07-31T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في المقال الذي نشرته مجلة "بيزني إنسايدر"، أن "الروس يستخدمون مقاتلات من طراز "سو-35" و"ميغ-31"، التي تحمل صواريخ "جو- جو" بعيدة المدى مثل "آر -37"، وتشكل قدراتها تهديدًا أكبر للمقاتلة "إف-16".ووفقا له، فإن حقيقة أن كييف لديها مقاتلات من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
https://sarabic.ae/20240731/طائرة-مسيرة-روسية-تخترق-الدفاع-الأوكراني-وتحرق-مقاتلة-مغطاة-1091274037.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"
ذكرت صحيفة أمريكية، أن صواريخ "جو-جو" الروسية من طراز "آر -37" تشكل خطراً كبيراً على مقاتلات "إف-16".
وجاء في المقال الذي نشرته مجلة "بيزني إنسايدر"، أن "الروس يستخدمون مقاتلات من طراز "سو-35" و"ميغ-31"، التي تحمل صواريخ "جو- جو" بعيدة المدى مثل "آر -37"، وتشكل قدراتها تهديدًا أكبر للمقاتلة "إف-16".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة وحلفائها يرسلون "في الوقت الحالي" مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، والتي ستصل إلى كييف هذا الصيف.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
ووفقا له، فإن حقيقة أن كييف لديها مقاتلات من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.