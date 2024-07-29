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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تدمر-كيربي-تركية-الصنع--ومحطة-إنكلاف-إن-في-مقاطعة-خاركوف--1091222297.html
القوات الروسية تدمر "كيربي" تركية الصنع ومحطة "إنكلاف-إن" في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تدمر "كيربي" تركية الصنع ومحطة "إنكلاف-إن" في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى محطات للحرب الإلكترونية في... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T12:00+0000
2024-07-29T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لواءي غايغر 150 و71 الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 36 مشاة بحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 103 و127 في مناطق بافلوفكا، وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، وتيخو، في مقاطعة خاركوف.وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 42، ولواء المشاة الآلي 57، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريًا، ودبابتين، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "بانزرهاوبيتز-2000" عيار 155 ملم ألماني الصنع، ومدفع "جياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات ن طراز "AN/TPQ-36" ومستودع ذخيرة ميدانيا.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14، 44، 115، 116، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 110، 112، 125، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وميكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 66 و67 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريًا، ودبابتين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و14 مركبة، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم. ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعان عيار 105 ملم من طراز "M119" مصنوعان في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع "L-119" مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر "كيربي" تركية الصنع ومحطة "إنكلاف-إن" في مقاطعة خاركوف

12:00 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 29.07.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى محطات للحرب الإلكترونية في مناطق متفرقة من مقاطعة خاركوف.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لواءي غايغر 150 و71 الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 36 مشاة بحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 103 و127 في مناطق بافلوفكا، وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، وتيخو، في مقاطعة خاركوف.
وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 42، ولواء المشاة الآلي 57، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريًا، ودبابتين، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "بانزرهاوبيتز-2000" عيار 155 ملم ألماني الصنع، ومدفع "جياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات ن طراز "AN/TPQ-36" ومستودع ذخيرة ميدانيا.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14، 44، 115، 116، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 110، 112، 125، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وميكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 66 و67 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريًا، ودبابتين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و14 مركبة، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم. ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعان عيار 105 ملم من طراز "M119" مصنوعان في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع "L-119" مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
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