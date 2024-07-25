https://sarabic.ae/20240725/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-من-تموضعها-التكتيكي-على-عدة-محاور-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091118857.html

القوات الروسية تتقدم وتحسن من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تتقدم وتحسن من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:50+0000

2024-07-25T10:50+0000

2024-07-25T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". كما تم تدمير مستودعين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لواءي المشاة الآلي 24 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، ولواء الهجوم 5، ولواء المشاة الآلي 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار، وكراسنوي، وكونستانتينوفكا، وكراسنوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب". وتم تدمير مدافع هاوتزر "M777" بولندية الصنع عيار 155 ملم. ومدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت قوات من وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 28 و31 و32 و41 و47 و151 ولواء المشاة 68، واللواء 25 المحمول جواً، ولواء الدفاع الأرضي 111 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيموفيفكا، فوزدفيجينكا، وألكسندرو شولتينو، وإيفانوفكا، وتوريتسك، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، وميخائيلوفكا، وكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد سبع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "رابير 12 – إم تي" عيار 100 ملم.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125عسكريًا، ودبابة، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، ومستودع ذخيرة ميداني.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تجمعات القوى البشرية، ومعدات من اللواء الهجومي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق لوغوفوي، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا، وبريدنيبروفسكي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية

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