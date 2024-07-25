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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-من-تموضعها-التكتيكي-على-عدة-محاور-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091118857.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:50+0000
2024-07-25T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:91:3071:1818_1920x0_80_0_0_69473e70f5dddd96cb29db3f2c4937bf.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". كما تم تدمير مستودعين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لواءي المشاة الآلي 24 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، ولواء الهجوم 5، ولواء المشاة الآلي 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار، وكراسنوي، وكونستانتينوفكا، وكراسنوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب". وتم تدمير مدافع هاوتزر "M777" بولندية الصنع عيار 155 ملم. ومدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت قوات من وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 28 و31 و32 و41 و47 و151 ولواء المشاة 68، واللواء 25 المحمول جواً، ولواء الدفاع الأرضي 111 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيموفيفكا، فوزدفيجينكا، وألكسندرو شولتينو، وإيفانوفكا، وتوريتسك، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، وميخائيلوفكا، وكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد سبع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "رابير 12 – إم تي" عيار 100 ملم.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125عسكريًا، ودبابة، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، ومستودع ذخيرة ميداني.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تجمعات القوى البشرية، ومعدات من اللواء الهجومي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق لوغوفوي، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا، وبريدنيبروفسكي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
https://sarabic.ae/20240725/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-ورشا-لإصلاح-وترميم-الدبابات-المدرعة-في-أوكرانيا-1091118160.html
https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html
https://sarabic.ae/20240725/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والقرم-والبحر-الأسود-وكورسك-1091109323.html
https://sarabic.ae/20240724/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091084245.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم وتحسن من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:50 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 25.07.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 42، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق فولشانسك، وغلوبوكوي، وليبتسي، وستاريتسا، وشستاكوفو، في مقاطعة خاركوف. وتم صد ستة هجمات مضادة من تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M101" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "خورتيتسيا-إم".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 144 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 110 و112، واللواء الأول للقوات الخاصة من الحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا، وستيبوفايا، نوفوسيلوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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10:29 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". كما تم تدمير مستودعين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات من لواءي المشاة الآلي 24 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، ولواء الهجوم 5، ولواء المشاة الآلي 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار، وكراسنوي، وكونستانتينوفكا، وكراسنوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب". وتم تدمير مدافع هاوتزر "M777" بولندية الصنع عيار 155 ملم. ومدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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08:50 GMT
واستهدفت قوات من وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 28 و31 و32 و41 و47 و151 ولواء المشاة 68، واللواء 25 المحمول جواً، ولواء الدفاع الأرضي 111 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيموفيفكا، فوزدفيجينكا، وألكسندرو شولتينو، وإيفانوفكا، وتوريتسك، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، وميخائيلوفكا، وكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد سبع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "رابير 12 – إم تي" عيار 100 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، ودمرت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الميكانيكي 72، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 123 في مناطق فوديانوي، وبريتشيستوفكا، وونيسكوشنوي، ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
05:06 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125عسكريًا، ودبابة، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، ومستودع ذخيرة ميداني.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تجمعات القوى البشرية، ومعدات من اللواء الهجومي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق لوغوفوي، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا، وبريدنيبروفسكي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 17 مركبة، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع"أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"عيار 152 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية
أمس, 11:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
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