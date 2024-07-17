https://sarabic.ae/20240717/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-وذخائر-المدفعية--1090871993.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T10:30+0000
2024-07-17T10:30+0000
2024-07-17T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7204f04dbb8788ad5b254437c1b7501e.jpg
استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 107 و113 في مناطق فولشانسك، وفيتيرينار، وكروغلوي في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي دي" ومحطتين "إنكلاف"، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة. ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 44 و115 و116 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق سينكوفكا، وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي 110. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و12 مركبة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء 5 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 610 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بريف هارت" بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 325 عسكريًا، ومركبة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديوروسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
https://sarabic.ae/20240716/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1090845978.html
https://sarabic.ae/20240716/تدمير-4-طائرات-بدون-طيار-شمال-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090836956.html
https://sarabic.ae/20240715/الصين-وروسيا-تبدآن-مناورات-بحرية-مشتركة-1090820639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ffa931e034e8a63a2f7194e7ebbc609.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
10:30 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 17.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، تابع للقوات الأوكرانية.
استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 107 و113 في مناطق فولشانسك، وفيتيرينار، وكروغلوي في مقاطعة خاركوف.
وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي دي" ومحطتين "إنكلاف"، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة. ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 44 و115 و116 للقوات المسلحة الأوكرانية،
واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق سينكوفكا، وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي 110. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و12 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك تم تدمير الآتي: "بطارية صواريخ كرواتية الصنع "راك سا 12"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف". بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية
ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء 5 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 610 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"،
ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بريف هارت" بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 47، ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق نوفوسيلوفكا، ودروزبا، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء الهجومي "ليوت".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 325 عسكريًا، ومركبة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.