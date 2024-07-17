https://sarabic.ae/20240717/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-وذخائر-المدفعية--1090871993.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T10:30+0000

2024-07-17T10:30+0000

2024-07-17T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 107 و113 في مناطق فولشانسك، وفيتيرينار، وكروغلوي في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي دي" ومحطتين "إنكلاف"، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة. ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 44 و115 و116 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق سينكوفكا، وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي 110. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و12 مركبة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء 5 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 610 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بريف هارت" بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 325 عسكريًا، ومركبة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديوروسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة

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