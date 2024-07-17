عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-وذخائر-المدفعية--1090871993.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T10:30+0000
2024-07-17T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7204f04dbb8788ad5b254437c1b7501e.jpg
استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 107 و113 في مناطق فولشانسك، وفيتيرينار، وكروغلوي في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي دي" ومحطتين "إنكلاف"، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة. ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 44 و115 و116 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق سينكوفكا، وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي 110. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و12 مركبة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء 5 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 610 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بريف هارت" بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 325 عسكريًا، ومركبة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديوروسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
https://sarabic.ae/20240716/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1090845978.html
https://sarabic.ae/20240716/تدمير-4-طائرات-بدون-طيار-شمال-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090836956.html
https://sarabic.ae/20240715/الصين-وروسيا-تبدآن-مناورات-بحرية-مشتركة-1090820639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ffa931e034e8a63a2f7194e7ebbc609.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية

10:30 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات حربية روسية في سوريا
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، تابع للقوات الأوكرانية.
استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للصواريخ وذخائر المدفعية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 107 و113 في مناطق فولشانسك، وفيتيرينار، وكروغلوي في مقاطعة خاركوف.
وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي دي" ومحطتين "إنكلاف"، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
أمس, 10:39 GMT
وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة. ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 44 و115 و116 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق سينكوفكا، وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي 110. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و12 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك تم تدمير الآتي: "بطارية صواريخ كرواتية الصنع "راك سا 12"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف". بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة شمالي روستوف
أمس, 01:23 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء 5 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 610 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بريف هارت" بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم. ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 47، ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق نوفوسيلوفكا، ودروزبا، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء الهجومي "ليوت".
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
15 يوليو, 14:54 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 325 عسكريًا، ومركبة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مروحيات إسرائيلية تقصف مخيم النصيرات وسط غزة05:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала