https://sarabic.ae/20240716/تدمير-4-طائرات-بدون-طيار-شمال-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090836956.html
تدمير 4 طائرات بدون طيار شمال روستوف الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 4 طائرات بدون طيار شمال روستوف الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات بدون طيار في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T01:23+0000
2024-07-16T01:23+0000
2024-07-16T01:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق 'تليغرام': "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار".وأضاف أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-4-مسيرات-أوكرانية-في-أجواء-روستوف-وبيلغورود-وكورسك-1090746910.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 4 طائرات بدون طيار شمال روستوف الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
01:23 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 01:24 GMT 16.07.2024)
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات بدون طيار في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق 'تليغرام': "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار".
وأضاف أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.