https://sarabic.ae/20240716/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1090845978.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T10:39+0000
2024-07-16T10:39+0000
2024-07-16T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 230 جنديا، ودبابة، وشاحنتين بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أد".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 545 جنديا، ومركبتين، وعدد من المدافع، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، وعدد من المدافع.وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومحطة "خورتيتسيا-إم" للحرب الإلكترونية.
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روسيا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
10:39 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 16.07.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 230 جنديا، ودبابة، وشاحنتين بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أد".
وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 545 جنديا، ومركبتين، وعدد من المدافع، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، وعدد من المدافع.
وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومحطة "خورتيتسيا-إم" للحرب الإلكترونية.