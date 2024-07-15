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عرب بوينت بودكاست
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30 د
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
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قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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الإنسان والثقافة
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الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر الصين الجنوبي، حيث من المقرر أن تستمر على مدى يومين. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
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تستضيف الصين المناورات يومي الـ15 والـ16 من يوليو/ تموز الجاري، حسبما أفادت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز القدرات البحرية للبلاد وتعزيز الأمن في المنطقة، وتجري بمشاركة العديد من السفن الحربية ووحدات الطيران البحري.وخلال اليوم الأول، جرى تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام والتدريبات العسكرية، في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثل منطقة استراتيجية مهمة لبكين، التي تفرض سيادتها على المنطقة وتؤكد إصرارها على حماية مصالحها الاقتصادية عن طريق تعزيز قدراتها العسكرية وتطويرها مستقبليا.ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات التي تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
https://sarabic.ae/20240714/الدفاع-الصينية-الدوريات-المشتركة-بين-روسيا-والصين-في-المحيط-الهادئ-ليست-موجهة-ضد-أطراف-ثالثة-1090780201.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين

الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة

14:54 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز "لياونينغ" - الأسطول الصيني
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الاثنين، المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر الصين الجنوبي، حيث من المقرر أن تستمر على مدى يومين.
تستضيف الصين المناورات يومي الـ15 والـ16 من يوليو/ تموز الجاري، حسبما أفادت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
وتهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز القدرات البحرية للبلاد وتعزيز الأمن في المنطقة، وتجري بمشاركة العديد من السفن الحربية ووحدات الطيران البحري.
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة بين روسيا والصين في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد أطراف ثالثة
أمس, 07:46 GMT
وخلال اليوم الأول، جرى تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام والتدريبات العسكرية، في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثل منطقة استراتيجية مهمة لبكين، التي تفرض سيادتها على المنطقة وتؤكد إصرارها على حماية مصالحها الاقتصادية عن طريق تعزيز قدراتها العسكرية وتطويرها مستقبليا.
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات التي تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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