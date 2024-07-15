https://sarabic.ae/20240715/الصين-وروسيا-تبدآن-مناورات-بحرية-مشتركة-1090820639.html

الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة

الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة

سبوتنيك عربي

انطلقت، اليوم الاثنين، المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر الصين الجنوبي، حيث من المقرر أن تستمر على مدى يومين. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

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تستضيف الصين المناورات يومي الـ15 والـ16 من يوليو/ تموز الجاري، حسبما أفادت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز القدرات البحرية للبلاد وتعزيز الأمن في المنطقة، وتجري بمشاركة العديد من السفن الحربية ووحدات الطيران البحري.وخلال اليوم الأول، جرى تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام والتدريبات العسكرية، في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثل منطقة استراتيجية مهمة لبكين، التي تفرض سيادتها على المنطقة وتؤكد إصرارها على حماية مصالحها الاقتصادية عن طريق تعزيز قدراتها العسكرية وتطويرها مستقبليا.ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات التي تحمل اسم "البحر المشترك 2024".

https://sarabic.ae/20240714/الدفاع-الصينية-الدوريات-المشتركة-بين-روسيا-والصين-في-المحيط-الهادئ-ليست-موجهة-ضد-أطراف-ثالثة-1090780201.html

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