https://sarabic.ae/20240715/اشتباكات-بين-فارين-من-الخدمة-في-أوكرانيا-والسلطات-على-الحدود-المولدوفية-قرب-أوديسا---1090813729.html

اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا

اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن 7 فارين من القوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتبادل إطلاق النار مع حرس الحدود... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T12:42+0000

2024-07-15T12:42+0000

2024-07-15T12:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "منذ نحو أسبوع، ذهب 7 عسكريين، 4 منهم تمت تعبئتهم، و3 كانوا في ساحة القتال، من دون إذن، إلى الحدود وحاول الجيش الأوكراني اعتقالهم دون أن يفلح".وأوضح ليبيديف أنه نتيجة الاشتباكات تراجعت قوات حرس الحدود وتكبدت خسائر.وأشار ليبيديف إلى أن الفاريين تخلصوا من أسلحتهم وألقوها في النهر ودخلوا الحدود المولدوفية ليندرجو ضمن معايير اللاجئين، مؤكدا أن مثل هذه الحالات يتم إخفاؤها بعناية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو

https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري