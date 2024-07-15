https://sarabic.ae/20240715/اشتباكات-بين-فارين-من-الخدمة-في-أوكرانيا-والسلطات-على-الحدود-المولدوفية-قرب-أوديسا---1090813729.html
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن 7 فارين من القوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتبادل إطلاق النار مع حرس الحدود... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T12:42+0000
2024-07-15T12:42+0000
2024-07-15T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "منذ نحو أسبوع، ذهب 7 عسكريين، 4 منهم تمت تعبئتهم، و3 كانوا في ساحة القتال، من دون إذن، إلى الحدود وحاول الجيش الأوكراني اعتقالهم دون أن يفلح".وأوضح ليبيديف أنه نتيجة الاشتباكات تراجعت قوات حرس الحدود وتكبدت خسائر.وأشار ليبيديف إلى أن الفاريين تخلصوا من أسلحتهم وألقوها في النهر ودخلوا الحدود المولدوفية ليندرجو ضمن معايير اللاجئين، مؤكدا أن مثل هذه الحالات يتم إخفاؤها بعناية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن 7 فارين من القوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتبادل إطلاق النار مع حرس الحدود الأوكرانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المولدوفية قرب أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "منذ نحو أسبوع، ذهب 7 عسكريين، 4 منهم تمت تعبئتهم، و3 كانوا في ساحة القتال، من دون إذن، إلى الحدود وحاول الجيش الأوكراني اعتقالهم دون أن يفلح".
وأوضح ليبيديف أنه نتيجة الاشتباكات تراجعت قوات حرس الحدود وتكبدت خسائر.
وأشار ليبيديف إلى أن الفاريين تخلصوا من أسلحتهم وألقوها في النهر ودخلوا الحدود المولدوفية ليندرجو ضمن معايير اللاجئين، مؤكدا أن مثل هذه الحالات يتم إخفاؤها بعناية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.