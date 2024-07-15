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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240715/اشتباكات-بين-فارين-من-الخدمة-في-أوكرانيا-والسلطات-على-الحدود-المولدوفية-قرب-أوديسا---1090813729.html
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن 7 فارين من القوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتبادل إطلاق النار مع حرس الحدود... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T12:42+0000
2024-07-15T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "منذ نحو أسبوع، ذهب 7 عسكريين، 4 منهم تمت تعبئتهم، و3 كانوا في ساحة القتال، من دون إذن، إلى الحدود وحاول الجيش الأوكراني اعتقالهم دون أن يفلح".وأوضح ليبيديف أنه نتيجة الاشتباكات تراجعت قوات حرس الحدود وتكبدت خسائر.وأشار ليبيديف إلى أن الفاريين تخلصوا من أسلحتهم وألقوها في النهر ودخلوا الحدود المولدوفية ليندرجو ضمن معايير اللاجئين، مؤكدا أن مثل هذه الحالات يتم إخفاؤها بعناية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا

12:42 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Игорь Маслов
/
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن 7 فارين من القوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتبادل إطلاق النار مع حرس الحدود الأوكرانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المولدوفية قرب أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "منذ نحو أسبوع، ذهب 7 عسكريين، 4 منهم تمت تعبئتهم، و3 كانوا في ساحة القتال، من دون إذن، إلى الحدود وحاول الجيش الأوكراني اعتقالهم دون أن يفلح".
وأوضح ليبيديف أنه نتيجة الاشتباكات تراجعت قوات حرس الحدود وتكبدت خسائر.
طائرة ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية
10:52 GMT
وأشار ليبيديف إلى أن الفاريين تخلصوا من أسلحتهم وألقوها في النهر ودخلوا الحدود المولدوفية ليندرجو ضمن معايير اللاجئين، مؤكدا أن مثل هذه الحالات يتم إخفاؤها بعناية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
"إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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