https://sarabic.ae/20240715/روسيا-تطور-قنابل-فاب---3000-لتصبح-أكثر-فتكا-وتصل-لأهداف-بعيدة-1090827159.html
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات لقصف أهداف برية ويشمل ذلك قنابل "فاب - 3000"، التي تصنف ضمن أقوى القنابل الجوية في العالم. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T17:07+0000
2024-07-15T17:07+0000
2024-07-15T17:07+0000
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وزودت روسيا قنابل "فاب - 3000" بتقنيات أكثر تطورا لزيادة مدى استخدامها في عمليات القصف الجوي، حسبما يشير تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتتميز قنابل "فاب - 3000" بقدرتها على استهداف أهداف بعيدة المدى وتسبب أضرارا هائلة للهدف، خاصة بعد عملية تطويرها، التي شملت أيضا تحسين دقتها وفعاليتها.ولفت التقرير إلى أن تطوير هذه القنبلة يمثل جزءا من عمليات تطوير شاملة للأسلحة هدفها تعزيز تعزيز القدرات الهجومية الروسية في المستقبل، وهي خطوة مهمة في تحقيق توازن القوى على الساحة الدولية.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 34" دمرت مقرا مؤقتا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وذكرت أنه تم تنفيذ الهجوم بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، مما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.دمار مرعبذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القنابل الجوية الروسية من طراز "فاب – 3000" لها تأثير مدمر على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا: "هذه قنبلة عملاقة للغاية تزن ثلاثة أطنان، وتم إنشاؤها للقضاء على أقوى المناطق والمواقع المحصنة".وأوضح أن إسقاط "فاب–3000" على البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية يدمرها على الفور ويسبب خسائر بشرية.وقال شاو يونغ لينغ، المحلل العسكري الصيني، إن "فاب 3000" أصبحت أكثر قدرة على التدمير بعد تجهيزها بأنظمة توجيه زادت فاعليتها وحولتها إلى قنبلة فائقة القوة، مشيرا إلى أن قوتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني لأن كييف لا تمتلك الآن وسيلة قادرة على اعتراضها بفاعلية، وهو ما يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف، التي سيكون لاستخدامها تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240714/سو-34-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-باستخدام-قنابل-فاب-3000-شديدة-الانفجار-فيديو-1090779480.html
https://sarabic.ae/20240403/مشاهد-للحظة-قيام-قنبلة-فاب-3000-الروسية-بتدمير-هدف-استراتيجي-فيديو-1087644873.html
https://sarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات لقصف أهداف برية ويشمل ذلك قنابل "فاب - 3000"، التي تصنف ضمن أقوى القنابل الجوية في العالم.
وزودت روسيا قنابل "فاب - 3000" بتقنيات أكثر تطورا لزيادة مدى استخدامها في عمليات القصف الجوي، حسبما يشير تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.
وتتميز قنابل "فاب - 3000" بقدرتها على استهداف أهداف بعيدة المدى وتسبب أضرارا هائلة للهدف، خاصة بعد عملية تطويرها، التي شملت أيضا تحسين دقتها وفعاليتها.
ولفت التقرير إلى أن تطوير هذه القنبلة يمثل جزءا من عمليات تطوير شاملة للأسلحة هدفها تعزيز تعزيز القدرات الهجومية الروسية في المستقبل، وهي خطوة مهمة في تحقيق توازن القوى على الساحة الدولية.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 34" دمرت مقرا مؤقتا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت أنه تم تنفيذ الهجوم بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، مما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القنابل الجوية الروسية من طراز "فاب – 3000" لها تأثير مدمر على البنية التحتية
العسكرية في أوكرانيا، مضيفا: "هذه قنبلة عملاقة للغاية تزن ثلاثة أطنان، وتم إنشاؤها للقضاء على أقوى المناطق والمواقع المحصنة".
وأوضح أن إسقاط "فاب–3000" على البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية يدمرها على الفور ويسبب خسائر بشرية.
وقال شاو يونغ لينغ، المحلل العسكري الصيني، إن "فاب 3000" أصبحت أكثر قدرة على التدمير
بعد تجهيزها بأنظمة توجيه زادت فاعليتها وحولتها إلى قنبلة فائقة القوة، مشيرا إلى أن قوتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني لأن كييف لا تمتلك الآن وسيلة قادرة على اعتراضها بفاعلية، وهو ما يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف، التي سيكون لاستخدامها تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية.