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https://sarabic.ae/20240715/روسيا-تطور-قنابل-فاب---3000-لتصبح-أكثر-فتكا-وتصل-لأهداف-بعيدة-1090827159.html
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات لقصف أهداف برية ويشمل ذلك قنابل "فاب - 3000"، التي تصنف ضمن أقوى القنابل الجوية في العالم. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T17:07+0000
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وزودت روسيا قنابل "فاب - 3000" بتقنيات أكثر تطورا لزيادة مدى استخدامها في عمليات القصف الجوي، حسبما يشير تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتتميز قنابل "فاب - 3000" بقدرتها على استهداف أهداف بعيدة المدى وتسبب أضرارا هائلة للهدف، خاصة بعد عملية تطويرها، التي شملت أيضا تحسين دقتها وفعاليتها.ولفت التقرير إلى أن تطوير هذه القنبلة يمثل جزءا من عمليات تطوير شاملة للأسلحة هدفها تعزيز تعزيز القدرات الهجومية الروسية في المستقبل، وهي خطوة مهمة في تحقيق توازن القوى على الساحة الدولية.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 34" دمرت مقرا مؤقتا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وذكرت أنه تم تنفيذ الهجوم بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، مما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.دمار مرعبذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القنابل الجوية الروسية من طراز "فاب – 3000" لها تأثير مدمر على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا: "هذه قنبلة عملاقة للغاية تزن ثلاثة أطنان، وتم إنشاؤها للقضاء على أقوى المناطق والمواقع المحصنة".وأوضح أن إسقاط "فاب–3000" على البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية يدمرها على الفور ويسبب خسائر بشرية.وقال شاو يونغ لينغ، المحلل العسكري الصيني، إن "فاب 3000" أصبحت أكثر قدرة على التدمير بعد تجهيزها بأنظمة توجيه زادت فاعليتها وحولتها إلى قنبلة فائقة القوة، مشيرا إلى أن قوتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني لأن كييف لا تمتلك الآن وسيلة قادرة على اعتراضها بفاعلية، وهو ما يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف، التي سيكون لاستخدامها تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240714/سو-34-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-باستخدام-قنابل-فاب-3000-شديدة-الانفجار-فيديو-1090779480.html
https://sarabic.ae/20240403/مشاهد-للحظة-قيام-قنبلة-فاب-3000-الروسية-بتدمير-هدف-استراتيجي-فيديو-1087644873.html
https://sarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة

17:07 GMT 15.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو
قنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات لقصف أهداف برية ويشمل ذلك قنابل "فاب - 3000"، التي تصنف ضمن أقوى القنابل الجوية في العالم.
وزودت روسيا قنابل "فاب - 3000" بتقنيات أكثر تطورا لزيادة مدى استخدامها في عمليات القصف الجوي، حسبما يشير تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
قاذفات هجومية من طراز سو-24 ومقاتلات متعددة الأغراض من طراز سو-30إس إم وقاذفات مقاتلة من طراز سو-34 في مسابقة أفيادارتس للطيران العسكري ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021، 2 أبريل 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
أمس, 07:20 GMT
وتتميز قنابل "فاب - 3000" بقدرتها على استهداف أهداف بعيدة المدى وتسبب أضرارا هائلة للهدف، خاصة بعد عملية تطويرها، التي شملت أيضا تحسين دقتها وفعاليتها.
ولفت التقرير إلى أن تطوير هذه القنبلة يمثل جزءا من عمليات تطوير شاملة للأسلحة هدفها تعزيز تعزيز القدرات الهجومية الروسية في المستقبل، وهي خطوة مهمة في تحقيق توازن القوى على الساحة الدولية.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 34" دمرت مقرا مؤقتا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
قنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد للحظة قيام قنبلة "فاب-3000" الروسية بتدمير هدف استراتيجي... فيديو
3 أبريل, 12:26 GMT
وذكرت أنه تم تنفيذ الهجوم بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، مما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.

دمار مرعب

ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القنابل الجوية الروسية من طراز "فاب – 3000" لها تأثير مدمر على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا: "هذه قنبلة عملاقة للغاية تزن ثلاثة أطنان، وتم إنشاؤها للقضاء على أقوى المناطق والمواقع المحصنة".
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية تستهدف التحصينات الأوكرانية بصواريخ من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار... فيديو
27 أبريل, 19:11 GMT
وأوضح أن إسقاط "فاب–3000" على البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية يدمرها على الفور ويسبب خسائر بشرية.
وقال شاو يونغ لينغ، المحلل العسكري الصيني، إن "فاب 3000" أصبحت أكثر قدرة على التدمير بعد تجهيزها بأنظمة توجيه زادت فاعليتها وحولتها إلى قنبلة فائقة القوة، مشيرا إلى أن قوتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني لأن كييف لا تمتلك الآن وسيلة قادرة على اعتراضها بفاعلية، وهو ما يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف، التي سيكون لاستخدامها تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية.
© Sputnikكاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
كاب - 1500... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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