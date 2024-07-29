الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/الدفاع-اعتراض-وتدمير-39-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-5-مقاطعات-1091208567.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T04:51+0000
2024-07-29T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091206598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات

04:51 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.07.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات مسيرة فوق بيلغورود وثلاث طائرات دون طيار فوق فورونيج، وخمس فوق بريانسك وثلاث فوق مقاطعة لينينغراد".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة كورسك
أمس, 21:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:58 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ودول أخرى تحذر من حرب إقليمية كبرىأمس, 13:37 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"27 يوليو, 17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала