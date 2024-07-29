https://sarabic.ae/20240729/الدفاع-اعتراض-وتدمير-39-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-5-مقاطعات-1091208567.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T04:51+0000
2024-07-29T04:51+0000
2024-07-29T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091206598.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات
04:51 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات مسيرة فوق بيلغورود وثلاث طائرات دون طيار فوق فورونيج، وخمس فوق بريانسك وثلاث فوق مقاطعة لينينغراد".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.