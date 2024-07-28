https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091206598.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 طائرات مسيرة أوكرانية أخرى... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T21:36+0000
2024-07-28T21:36+0000
2024-07-28T21:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سميرنوف في قناته على "تيلغرام"، تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى على أيدي المدافعين عنا! "شكرا مقاتلي الدفاع الجوي!".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240728/-كا-52-إم-الروسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو--1091200137.html
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طائرة مسيرة, روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة كورسك
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق منطقتي أوبويانسكي وميدفينسكي بمقاطعة كورسك .
موسكو - سبوتنيك. وقال سميرنوف في قناته على "تيلغرام"، تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى على أيدي المدافعين عنا! "شكرا مقاتلي الدفاع الجوي!".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.