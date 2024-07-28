"كا-52 إم" الروسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية... فيديو
14:15 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 14:19 GMT 28.07.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov مروحية "كا-52 أليغاتور"
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مروحية من طراز "كا -52 إم" دمرت أهدافا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة وحدات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف طاقم مروحية "كا-52 إم" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال".
📹الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على وحدات عسكرية أوكرانية بوساطة صواريخ موجهة و غير موجهة في منطقة مسوؤلية مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، ما أدى إلى تدمير كل الأهداف pic.twitter.com/xWavuPMOkP— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 28, 2024
وأكد البيان أنه تم تنفيذ الضربة بصواريخ الطيران الموجهة وغير الموجهة، ما أدى إلى تدمير جميع الأهداف.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.