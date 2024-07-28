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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بروغريس-ويفغينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091194335.html
القوات الروسية تحرر بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T11:05+0000
2024-07-28T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير بلدتي بروغريس ويفغينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو140 جنديا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و5 سيارات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو100 جندي، وعددا من المدافع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هارم"، و34 طائرة من دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240728/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أمريكي-الصنع-ومستودعا-للذخيرة-في-خيرسون-فيديو-1091189899.html
https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-تحرر-الطريق-الذي-يربط-بين-كوبيانسك-وسفاتوفو-والعديد-من-القرى-الواقعة-على-طول-الخط-1091151091.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:05 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 28.07.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير بلدتي بروغريس ويفغينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 385 عسكريًا، و5 مركبات، وعددا من المدافع، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-50".

وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
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وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو140 جنديا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و5 سيارات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو100 جندي، وعددا من المدافع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هارم"، و34 طائرة من دون طيار.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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