https://sarabic.ae/20240728/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أمريكي-الصنع-ومستودعا-للذخيرة-في-خيرسون-فيديو-1091189899.html
القوات الروسية تدمر مدفعا أمريكي الصنع ومستودعا للذخيرة في خيرسون.. فيديو
القوات الروسية تدمر مدفعا أمريكي الصنع ومستودعا للذخيرة في خيرسون.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات المظلية دمرت مدفع "هاوتزر" أمريكي من طراز "إم 777" عيار 155 ملم على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T08:13+0000
2024-07-28T08:13+0000
2024-07-28T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا يظهر عملية استهداف المدفع الأمريكي والعناصر المسلحة المحيطة به، وذلك بعد رصد استخباراتي عن طرق طائرة مسيرة استطلاعية من طراز "زالا".كما أظهر مقطع الفيديو عملية تدمير مستودع يحتوي على ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية الواقع على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240724/صاروخ-إسكندر-يدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-والتحكم-يحتوي-أكثر-من-300-مسيرة-فيديو-1091086213.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مدفعا أمريكي الصنع ومستودعا للذخيرة في خيرسون.. فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات المظلية دمرت مدفع "هاوتزر" أمريكي من طراز "إم 777" عيار 155 ملم على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا يظهر عملية استهداف المدفع الأمريكي والعناصر المسلحة المحيطة به، وذلك بعد رصد استخباراتي عن طرق طائرة مسيرة استطلاعية من طراز "زالا".
ولفتت الوزارة إلى أن عملية استهداف المدفع الأمريكي من طراز "إم 777" عيار 155 ملم حصلت من خلال طائرة مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت".
كما أظهر مقطع الفيديو عملية تدمير مستودع يحتوي على ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية الواقع على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.