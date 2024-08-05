دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم دبابات "تي-72" التابعة لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) خلال العمليات القتالية، قامت بتدمير معاقل مموهة ومشاة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح بيان الوزارة: "خلال العمليات القتالية، قامت أطقم دبابات "تي-72" بتدمير معاقل مموهة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ليلاً".
ووفقا للوزارة، يتم تحديد أهداف أطقم الدبابات التابعة لمجموعة القوات الروسية "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي معاقل القوات الأوكرانية والمخابئ والمركبات المدرعة ومشاة العدو.
وأضاف قائد إحدى الكتائب الروسية الذي يحمل لقب "غوركي": "نحن نستهدف الأهداف التي حددتها طائراتنا المسيرة وطائرات الاستطلاع. وهذه هي أغلبية نقاط القوة ونقاط المراقبة ومراكز المراقبة وأنواع مختلفة من المعدات ومجموعات الإخلاء وغير ذلك الكثير، وأيضا نحن نفتح الطريق أمام مجموعاتنا المهاجمة التي تتقدم... وكنا نضرب ونواصل الضرب".
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-72بي3" في الميدان العسكري "يورغينسكي" في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية "تسينتر-2019".
دبابة "تي-72بي3" في الميدان العسكري "يورغينسكي" في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية "تسينتر-2019".
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
وأشارت الوزارة إلى أن كتيبة الدبابات هذه وحدها قد دمرت عشرات من مرابض المدافع الرشاشة، وأطقم الطائرات المسيرة، وقاذفات القنابل الآلية، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية. ويتم توفير أمان إضافي للدبابات من خلال مجموعة غطاء إذ تقوم فرق مشاة مؤللة بمراقبة المجال الجوي وهم مستعدون دائما لمواجهة مجموعات العدو إذا كانت قريبة.
© Sputnikدرع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
© Sputnik
وقال قائد كتيبة يحمل لقب "ماكار": "نحن ندعم مجموعاتنا الهجومية سواء من مواقع إطلاق النار غير المباشرة أو من خلال إطلاق النار المباشر، إذ دائمًا ما تكون المواقف مختلفة كما في المرة الأولى. والرئيسي هو تماسك الطاقم، والثقة الكاملة، بحيث يكونون مثل العائلة دائمًا" .
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.