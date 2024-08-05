https://sarabic.ae/20240805/دبابات-تي-72-الروسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-متخفية-فيديو-1091427486.html

دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو

دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم دبابات "تي-72" التابعة لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) خلال العمليات القتالية، قامت بتدمير معاقل... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T08:35+0000

2024-08-05T08:35+0000

2024-08-05T08:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأوضح بيان الوزارة: "خلال العمليات القتالية، قامت أطقم دبابات "تي-72" بتدمير معاقل مموهة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ليلاً".وأضاف قائد إحدى الكتائب الروسية الذي يحمل لقب "غوركي": "نحن نستهدف الأهداف التي حددتها طائراتنا المسيرة وطائرات الاستطلاع. وهذه هي أغلبية نقاط القوة ونقاط المراقبة ومراكز المراقبة وأنواع مختلفة من المعدات ومجموعات الإخلاء وغير ذلك الكثير، وأيضا نحن نفتح الطريق أمام مجموعاتنا المهاجمة التي تتقدم... وكنا نضرب ونواصل الضرب".وتابع: "ونقوم أيضًا بتدمير المركبات المختلفة ومن ضمنها المركبات ذات العجلات مثل الشاحنات الصغيرة والمركبات المجنزرة و"برادلي" و"أم113". وثمة أيضًا مركبات أخرى كالدبابات ومركبات المشاة القتالية".وأشارت الوزارة إلى أن كتيبة الدبابات هذه وحدها قد دمرت عشرات من مرابض المدافع الرشاشة، وأطقم الطائرات المسيرة، وقاذفات القنابل الآلية، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية. ويتم توفير أمان إضافي للدبابات من خلال مجموعة غطاء إذ تقوم فرق مشاة مؤللة بمراقبة المجال الجوي وهم مستعدون دائما لمواجهة مجموعات العدو إذا كانت قريبة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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رصد عسكري