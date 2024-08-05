دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240805/دبابات-تي-72-الروسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-متخفية-فيديو-1091427486.html
دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو
دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم دبابات "تي-72" التابعة لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) خلال العمليات القتالية، قامت بتدمير معاقل... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:35+0000
2024-08-05T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وأوضح بيان الوزارة: "خلال العمليات القتالية، قامت أطقم دبابات "تي-72" بتدمير معاقل مموهة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ليلاً".وأضاف قائد إحدى الكتائب الروسية الذي يحمل لقب "غوركي": "نحن نستهدف الأهداف التي حددتها طائراتنا المسيرة وطائرات الاستطلاع. وهذه هي أغلبية نقاط القوة ونقاط المراقبة ومراكز المراقبة وأنواع مختلفة من المعدات ومجموعات الإخلاء وغير ذلك الكثير، وأيضا نحن نفتح الطريق أمام مجموعاتنا المهاجمة التي تتقدم... وكنا نضرب ونواصل الضرب".وتابع: "ونقوم أيضًا بتدمير المركبات المختلفة ومن ضمنها المركبات ذات العجلات مثل الشاحنات الصغيرة والمركبات المجنزرة و"برادلي" و"أم113". وثمة أيضًا مركبات أخرى كالدبابات ومركبات المشاة القتالية".وأشارت الوزارة إلى أن كتيبة الدبابات هذه وحدها قد دمرت عشرات من مرابض المدافع الرشاشة، وأطقم الطائرات المسيرة، وقاذفات القنابل الآلية، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية. ويتم توفير أمان إضافي للدبابات من خلال مجموعة غطاء إذ تقوم فرق مشاة مؤللة بمراقبة المجال الجوي وهم مستعدون دائما لمواجهة مجموعات العدو إذا كانت قريبة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/مشاهد-لمروحية-كا-52-الروسية-وهي-تستهدف-معقلا-لقوات-نظام-كييف-بصورايخ-إس-8-فيديو--1091419919.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو

08:35 GMT 05.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم دبابات "تي-72" التابعة لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) خلال العمليات القتالية، قامت بتدمير معاقل مموهة ومشاة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح بيان الوزارة: "خلال العمليات القتالية، قامت أطقم دبابات "تي-72" بتدمير معاقل مموهة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ليلاً".

ووفقا للوزارة، يتم تحديد أهداف أطقم الدبابات التابعة لمجموعة القوات الروسية "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي معاقل القوات الأوكرانية والمخابئ والمركبات المدرعة ومشاة العدو.

وأضاف قائد إحدى الكتائب الروسية الذي يحمل لقب "غوركي": "نحن نستهدف الأهداف التي حددتها طائراتنا المسيرة وطائرات الاستطلاع. وهذه هي أغلبية نقاط القوة ونقاط المراقبة ومراكز المراقبة وأنواع مختلفة من المعدات ومجموعات الإخلاء وغير ذلك الكثير، وأيضا نحن نفتح الطريق أمام مجموعاتنا المهاجمة التي تتقدم... وكنا نضرب ونواصل الضرب".
وتابع: "ونقوم أيضًا بتدمير المركبات المختلفة ومن ضمنها المركبات ذات العجلات مثل الشاحنات الصغيرة والمركبات المجنزرة و"برادلي" و"أم113". وثمة أيضًا مركبات أخرى كالدبابات ومركبات المشاة القتالية".
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-72بي3" في الميدان العسكري "يورغينسكي" في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية "تسينتر-2019".
دبابة تي-72بي3 في الميدان العسكري يورغينسكي في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية تسينتر-2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
دبابة "تي-72بي3" في الميدان العسكري "يورغينسكي" في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية "تسينتر-2019".
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
وأشارت الوزارة إلى أن كتيبة الدبابات هذه وحدها قد دمرت عشرات من مرابض المدافع الرشاشة، وأطقم الطائرات المسيرة، وقاذفات القنابل الآلية، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية. ويتم توفير أمان إضافي للدبابات من خلال مجموعة غطاء إذ تقوم فرق مشاة مؤللة بمراقبة المجال الجوي وهم مستعدون دائما لمواجهة مجموعات العدو إذا كانت قريبة.
© Sputnikدرع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
درع تي - 72 لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
© Sputnik

وقال قائد كتيبة يحمل لقب "ماكار": "نحن ندعم مجموعاتنا الهجومية سواء من مواقع إطلاق النار غير المباشرة أو من خلال إطلاق النار المباشر، إذ دائمًا ما تكون المواقف مختلفة كما في المرة الأولى. والرئيسي هو تماسك الطاقم، والثقة الكاملة، بحيث يكونون مثل العائلة دائمًا" .

أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديو
أمس, 17:45 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала