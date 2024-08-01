https://sarabic.ae/20240801/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-على-جبهات-عدة-ويسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-1091315149.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر على جبهات عدة ويسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر على جبهات عدة ويسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية عززت مواقعها التكتيكية وصدت 10 هجمات مضادة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T11:20+0000

2024-08-01T11:20+0000

2024-08-01T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" حسنت من مواقعها التكتيكية، وصدت 10 هجمات مضادة مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو قرابة 365 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع" سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 92، ولوائي الدفاع المحلي 112 و127، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات بوروزوك في مقاطعة سومي، وستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الماضي، صد هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو.كما عززت وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) مواقعها القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال، حيث تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 535 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع وست سيارات".وفي السياق نفسه، نجحت وحدات من تجمع قوات "يوغ" من تحسين مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو، حيث أسفرت الضربات عن تحييد 570 عسكريا و3 سيارات وراجمة لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم ومدفع هاوتزر عيار152 ملم من طراز "دي-30" و3مدافع هاوتزر عيار122ملم من طراز دي-30 ومدفع إل-119 عيار 105 ملم بريطاني الصنع إضافة إلى ومحطتي حرب إلكترونية طراز "نوتا" و5 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html

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