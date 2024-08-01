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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-على-جبهات-عدة-ويسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-1091315149.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر على جبهات عدة ويسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر على جبهات عدة ويسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية عززت مواقعها التكتيكية وصدت 10 هجمات مضادة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T11:20+0000
2024-08-01T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" حسنت من مواقعها التكتيكية، وصدت 10 هجمات مضادة مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو قرابة 365 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع" سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 92، ولوائي الدفاع المحلي 112 و127، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات بوروزوك في مقاطعة سومي، وستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الماضي، صد هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو.كما عززت وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) مواقعها القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال، حيث تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 535 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع وست سيارات".وفي السياق نفسه، نجحت وحدات من تجمع قوات "يوغ" من تحسين مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو، حيث أسفرت الضربات عن تحييد 570 عسكريا و3 سيارات وراجمة لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم ومدفع هاوتزر عيار152 ملم من طراز "دي-30" و3مدافع هاوتزر عيار122ملم من طراز دي-30 ومدفع إل-119 عيار 105 ملم بريطاني الصنع إضافة إلى ومحطتي حرب إلكترونية طراز "نوتا" و5 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html
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روسيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر على جبهات عدة ويسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية

11:20 GMT 01.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية عززت مواقعها التكتيكية وصدت 10 هجمات مضادة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 365 عسكريا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" حسنت من مواقعها التكتيكية، وصدت 10 هجمات مضادة مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو قرابة 365 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع" سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 92، ولوائي الدفاع المحلي 112 و127، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات بوروزوك في مقاطعة سومي، وستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الماضي، صد هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "خسائر العدو بلغت نحو 280 عسكريا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر " إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم".
كما عززت وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) مواقعها القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال، حيث تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 535 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع وست سيارات".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية
10:49 GMT
وفي السياق نفسه، نجحت وحدات من تجمع قوات "يوغ" من تحسين مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو، حيث أسفرت الضربات عن تحييد 570 عسكريا و3 سيارات وراجمة لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم ومدفع هاوتزر عيار152 ملم من طراز "دي-30" و3مدافع هاوتزر عيار122ملم من طراز دي-30 ومدفع إل-119 عيار 105 ملم بريطاني الصنع إضافة إلى ومحطتي حرب إلكترونية طراز "نوتا" و5 مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله05:09 GMT
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