https://sarabic.ae/20240803/-الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تدمر-75-مسيرة-أوكرانية-1091372926.html

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر 75 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر 75 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T05:11+0000

2024-08-03T05:11+0000

2024-08-03T05:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف، وثمانية فوق مقاطعة كورسك".وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية.وأضاف الحاكم في منشور على قناته "تلغرام": "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240803/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1091371761.html

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