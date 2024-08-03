https://sarabic.ae/20240803/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1091371761.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T01:32+0000
2024-08-03T01:32+0000
2024-08-03T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار، وتواصل العمل على صد الهجوم الجوي".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240802/دبابات-تي-72-تدمر-معاقل-قوات-كييف-على-محور-دونيتسك-فيديو-1091365313.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار، وتواصل العمل على صد الهجوم الجوي
".
وأضاف أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.