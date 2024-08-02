دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف على محور دونيتسك... فيديو
16:42 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 02.08.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام أطقم دبابات "تي-72 بي 3" التابعة لقوات "الجنوب" الروسية بتدمير معاقل القوات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد تقدم الدبابات إلى مواقع إطلاق النار واستهداف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المموهة في الغابة، بنيران مباشرة.
📹 الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على محور دونيتسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 2, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام أطقم دبابات "تي-72بي 3" التابعة لقوات "الجنوب" الروسية بتدمير معاقل القوات الأوكرانية
وتظهر المشاهد تقدم الدبابات إلى مواقع إطلاق النار واستهداف مواقع القوات… pic.twitter.com/GFEIUEcc2U
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى سبعة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.