القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية
13:11 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.08.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة في الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 21 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على منشآت عسكرية أوكرانية استراتيجية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من 27 يوليو إلى 2 أغسطس الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي تقوم بإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى ورش التجميع ومناطق تخزين الطائرات من دون طيار الهجومية".
تم ضرب مستودعات الذخيرة وأسلحة الطيران والأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، وصدت 27 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1755 جنديا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الغربية، كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية.
خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما أنها صدت 12 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3605 جنديا، و5 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، و66 مركبة، و41 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعا للذخيرة الميدانية.
وأوضح البيان أنه ونتيجة للإجراءات النشطة، حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4020 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك "ليوبارد"، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها 3 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و19 سيارة، 68 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 9 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 20 مستودعا للذخيرة الميدانية.
وأكد البيان أنه وخلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق لوزوفاتسكوي، وبروغرس، ويفغينوفكا، وفولتشي، ولينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2635 جنديا، و4 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، و26 مدفعا ميدانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.