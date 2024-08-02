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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تنفذ-11-ضربة-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1091357958.html
القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية
القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة في الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 21 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T13:11+0000
2024-08-02T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من 27 يوليو إلى 2 أغسطس الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي تقوم بإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى ورش التجميع ومناطق تخزين الطائرات من دون طيار الهجومية".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، وصدت 27 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1755 جنديا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الغربية، كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3605 جنديا، و5 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، و66 مركبة، و41 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعا للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أنه ونتيجة للإجراءات النشطة، حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.وأكد البيان أنه وخلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق لوزوفاتسكوي، وبروغرس، ويفغينوفكا، وفولتشي، ولينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2635 جنديا، و4 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، و26 مدفعا ميدانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1091358590.html
https://sarabic.ae/20240802/مصدر-تدمير-منظومتي-دفاع-جوي-من-طراز-باتريوت-في-أوديسا-1091356235.html
https://sarabic.ae/20240801/عمدة-سيفاستوبول-الروسية-يعلن-إسقاط-عدة-أهداف-جوية-اقتربت-من-المدينة-1091337344.html
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القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية

13:11 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.08.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة في الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 21 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على منشآت عسكرية أوكرانية استراتيجية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من 27 يوليو إلى 2 أغسطس الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي تقوم بإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى ورش التجميع ومناطق تخزين الطائرات من دون طيار الهجومية".

تم ضرب مستودعات الذخيرة وأسلحة الطيران والأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، وصدت 27 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية".
طائرات سو-25 خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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13:17 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1755 جنديا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الغربية، كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية.

خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما أنها صدت 12 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3605 جنديا، و5 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، و66 مركبة، و41 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعا للذخيرة الميدانية.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
12:24 GMT
وأوضح البيان أنه ونتيجة للإجراءات النشطة، حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4020 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك "ليوبارد"، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها 3 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و19 سيارة، 68 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 9 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 20 مستودعا للذخيرة الميدانية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأكد البيان أنه وخلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق لوزوفاتسكوي، وبروغرس، ويفغينوفكا، وفولتشي، ولينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
أمس, 23:29 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2635 جنديا، و4 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، و26 مدفعا ميدانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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