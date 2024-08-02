https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تنفذ-11-ضربة-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1091357958.html

القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية

القوات الروسية تنفذ 11 ضربة ضد منشآت عسكرية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 11 ضربة مشتركة في الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 21 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T13:11+0000

2024-08-02T13:11+0000

2024-08-02T13:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من 27 يوليو إلى 2 أغسطس الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي تقوم بإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى ورش التجميع ومناطق تخزين الطائرات من دون طيار الهجومية".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، وصدت 27 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1755 جنديا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الغربية، كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3605 جنديا، و5 دبابات، و8 مركبات قتالية مدرعة، و66 مركبة، و41 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعا للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أنه ونتيجة للإجراءات النشطة، حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.وأكد البيان أنه وخلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق لوزوفاتسكوي، وبروغرس، ويفغينوفكا، وفولتشي، ولينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2635 جنديا، و4 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، و26 مدفعا ميدانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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