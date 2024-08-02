https://sarabic.ae/20240802/مصدر-تدمير-منظومتي-دفاع-جوي-من-طراز-باتريوت-في-أوديسا-1091356235.html
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومتي دفاع جوي في أوديسا بالقرب من قرية كوتوفسكي. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:24+0000
2024-08-02T12:24+0000
2024-08-02T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغت المقاومة في أوديسا، عن تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وسمع السكان سلسلة من الانفجارات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240801/عمدة-سيفاستوبول-الروسية-يعلن-إسقاط-عدة-أهداف-جوية-اقتربت-من-المدينة-1091337344.html
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روسيا
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومتي دفاع جوي في أوديسا بالقرب من قرية كوتوفسكي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغت المقاومة في أوديسا، عن تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وسمع السكان سلسلة من الانفجارات".
وأشار إلى أن الانفجارات وقعت في محيط منطقة قرية كوتوفسكي، حيث تقع وحدة عسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.