مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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صدى الحياة
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240802/مصدر-تدمير-منظومتي-دفاع-جوي-من-طراز-باتريوت-في-أوديسا-1091356235.html
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومتي دفاع جوي في أوديسا بالقرب من قرية كوتوفسكي. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:24+0000
2024-08-02T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغت المقاومة في أوديسا، عن تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وسمع السكان سلسلة من الانفجارات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240801/عمدة-سيفاستوبول-الروسية-يعلن-إسقاط-عدة-أهداف-جوية-اقتربت-من-المدينة-1091337344.html
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روسيا
روسيا

مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا

12:24 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Константин Морозов
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تابعنا عبر
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومتي دفاع جوي في أوديسا بالقرب من قرية كوتوفسكي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أبلغت المقاومة في أوديسا، عن تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وسمع السكان سلسلة من الانفجارات".

وأشار إلى أن الانفجارات وقعت في محيط منطقة قرية كوتوفسكي، حيث تقع وحدة عسكرية.

إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
أمس, 23:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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