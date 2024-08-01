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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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عرب بوينت بودكاست
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/عمدة-سيفاستوبول-الروسية-يعلن-إسقاط-عدة-أهداف-جوية-اقتربت-من-المدينة-1091337344.html
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الجمعة، إسقاط الدفاع الجوي في المدينة لعدة أهداف جوية اقتربت من المدينة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T23:29+0000
2024-08-01T23:29+0000
سيفاستوبول
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الحاكم على قناته في "تليغرام": "بحسب البيانات الأولية، تم إسقاط عدة أهداف جوية".وفي وقت سابق، حذر الحاكم من تهديد صاروخي في سيفاستوبول.ووفقًا له، سجلت خدمة الإنقاذ في المدينة في الوقت الحالي سقوط جزء من صاروخ في منطقة بشارع خروستاليفا، وسقوط حطام أيضًا في منطقة شارع أوسترياكوفا؛ وبحسب المعلومات الأولية، فإن أجزاء من طائرة مسيرة تم إسقاطها تحترق. كما سقط حطام من أهداف جوية تم إسقاطها في منطقة شارعي سيمونكا وأوشكوفكا.وأضاف أنه يجري الآن توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240723/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-أكثر-من15-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1091038917.html
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سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة

23:29 GMT 01.08.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الجمعة، إسقاط الدفاع الجوي في المدينة لعدة أهداف جوية اقتربت من المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الحاكم على قناته في "تليغرام": "بحسب البيانات الأولية، تم إسقاط عدة أهداف جوية".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 15 طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
23 يوليو, 02:08 GMT
وفي وقت سابق، حذر الحاكم من تهديد صاروخي في سيفاستوبول.
ووفقًا له، سجلت خدمة الإنقاذ في المدينة في الوقت الحالي سقوط جزء من صاروخ في منطقة بشارع خروستاليفا، وسقوط حطام أيضًا في منطقة شارع أوسترياكوفا؛ وبحسب المعلومات الأولية، فإن أجزاء من طائرة مسيرة تم إسقاطها تحترق. كما سقط حطام من أهداف جوية تم إسقاطها في منطقة شارعي سيمونكا وأوشكوفكا.
وأضاف أنه يجري الآن توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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