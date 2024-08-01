https://sarabic.ae/20240801/عمدة-سيفاستوبول-الروسية-يعلن-إسقاط-عدة-أهداف-جوية-اقتربت-من-المدينة-1091337344.html
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الجمعة، إسقاط الدفاع الجوي في المدينة لعدة أهداف جوية اقتربت من المدينة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T23:29+0000
2024-08-01T23:29+0000
2024-08-01T23:29+0000
سيفاستوبول
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب الحاكم على قناته في "تليغرام": "بحسب البيانات الأولية، تم إسقاط عدة أهداف جوية".وفي وقت سابق، حذر الحاكم من تهديد صاروخي في سيفاستوبول.ووفقًا له، سجلت خدمة الإنقاذ في المدينة في الوقت الحالي سقوط جزء من صاروخ في منطقة بشارع خروستاليفا، وسقوط حطام أيضًا في منطقة شارع أوسترياكوفا؛ وبحسب المعلومات الأولية، فإن أجزاء من طائرة مسيرة تم إسقاطها تحترق. كما سقط حطام من أهداف جوية تم إسقاطها في منطقة شارعي سيمونكا وأوشكوفكا.وأضاف أنه يجري الآن توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240723/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-أكثر-من15-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1091038917.html
سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سيفاستوبول, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط عدة أهداف جوية اقتربت من المدينة
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الجمعة، إسقاط الدفاع الجوي في المدينة لعدة أهداف جوية اقتربت من المدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب الحاكم على قناته في "تليغرام": "بحسب البيانات الأولية، تم إسقاط عدة أهداف جوية".
وفي وقت سابق، حذر الحاكم من تهديد صاروخي في سيفاستوبول.
ووفقًا له، سجلت خدمة الإنقاذ في المدينة في الوقت الحالي سقوط جزء من صاروخ في منطقة بشارع خروستاليفا، وسقوط حطام أيضًا في منطقة شارع أوسترياكوفا؛ وبحسب المعلومات الأولية، فإن أجزاء من طائرة مسيرة تم إسقاطها تحترق. كما سقط حطام من أهداف جوية تم إسقاطها في منطقة شارعي سيمونكا وأوشكوفكا.
وأضاف أنه يجري الآن توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.