https://sarabic.ae/20240723/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-أكثر-من15-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1091038917.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 15 طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 15 طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية ووسائل الحرب الإلكترونية صدت هجومًا واسع النطاق لطائرات بدون... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T02:08+0000
2024-07-23T02:08+0000
2024-07-23T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوزاييف في قناته على تليغرام، " في سيفاستوبول، صدت قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية هجومًا لطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة مسيرة ".وأكد عدم وقوع أي أضرار بالبنية التحتية في المدينة.هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240722/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-سبعة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1091038520.html
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روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية
روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 15 طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية ووسائل الحرب الإلكترونية صدت هجومًا واسع النطاق لطائرات بدون طيار في سيفاستوبول، وأسقطت أكثر من 15 طائرة مسيرة، دون وقوع اي أضرار بالبنية التحتية في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوزاييف في قناته على تليغرام، " في سيفاستوبول، صدت قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية هجومًا لطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة مسيرة ".
وأكد عدم وقوع أي أضرار بالبنية التحتية في المدينة.
وأوضح أن شظايا إحدى الطائرات المسيرة حطمت زجاج شاحنة، وأخرى سقطت بالقرب من أحد المنازل.
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بطائرات مسيرة وصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.