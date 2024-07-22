https://sarabic.ae/20240722/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-سبعة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1091038520.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T23:49+0000
2024-07-22T23:49+0000
2024-07-22T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
مقتل مدنيين
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 14 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 46 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----عاجل-1090944197.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين
مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 95 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 14 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 95 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 46 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.