https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة--1091378729.html

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محاور عدة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T11:28+0000

2024-08-03T11:28+0000

2024-08-03T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102286/26/1022862606_0:174:3073:1902_1920x0_80_0_0_8af8af2a680bf28b6b10ccf9675153d7.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و4 شاحنات بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حسنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-مؤقتة-لوحدات-المرتزقة-الأجانب-1091377739.html

https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا