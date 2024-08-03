https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة--1091378729.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محاور عدة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T11:28+0000
2024-08-03T11:28+0000
2024-08-03T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و4 شاحنات بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حسنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html
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روسيا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محاور عدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، و3 مركبات قتالية للمشاة، منها 2 من طراز "برادلي"، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-36".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و4 شاحنات بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية.
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حسنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 710 جنديا، ودبابة، و10 مركبات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة الميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.