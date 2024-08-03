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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html
إعلام: نجاحات القوات المسلحة الروسية غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات
إعلام: نجاحات القوات المسلحة الروسية غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير غربية بأن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة قد غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T08:22+0000
2024-08-03T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت التقارير: "النجاحات التدريجية التي حققتها روسيا في ساحة المعركة قوضت رغبة الشعب الأوكراني في تحمل أي صعوبات ضرورية لاستعادة حدود عام 1991".في اليوم السابق، أظهر استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.في الأيام الأخيرة، بدأ ممثلو نظام كييف يتحدثون بشكل متزايد عن المفاوضات المحتملة وإنهاء الصراع، على الرغم من أنهم عارضوا ذلك بشكل قاطع في السابق.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-لا-تعلم-مدى-واقعية-الإشارات-الحالية-حول-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1091133364.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: نجاحات القوات المسلحة الروسية غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات

08:22 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت تقارير غربية بأن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة قد غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات.
وقالت التقارير: "النجاحات التدريجية التي حققتها روسيا في ساحة المعركة قوضت رغبة الشعب الأوكراني في تحمل أي صعوبات ضرورية لاستعادة حدود عام 1991".

وأشارت صحيفة " Conversation" إلى أن تطور الصراع لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكتبت الصحيفة أنه بحلول الوقت الذي يظهر فيه رئيس جديد في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، فمن غير المرجح أن يتغير الوضع نحو الأفضل بالنسبة لأوكرانيا.

في اليوم السابق، أظهر استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.
في الأيام الأخيرة، بدأ ممثلو نظام كييف يتحدثون بشكل متزايد عن المفاوضات المحتملة وإنهاء الصراع، على الرغم من أنهم عارضوا ذلك بشكل قاطع في السابق.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
25 يوليو, 21:48 GMT
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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