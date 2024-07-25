https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-لا-تعلم-مدى-واقعية-الإشارات-الحالية-حول-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1091133364.html
الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المحادثات بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المحادثات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تعرف مدى واقعية الإشارات الحالية بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا توجد... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T21:48+0000
2024-07-25T21:48+0000
2024-07-25T21:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال لصحيفة "إزفستيا" الروسية عما إذا كانت موسكو تلقت إشارات محددة من أي قوى سياسية في أوكرانيا تشير إلى استعدادها للتوصل إلى تسوية: "لا يوجد مضمون واضح بشأن المفاوضات حتى الآن. هناك إشارات غير واضحة، لكننا لا نعرف مدى واقعية هذه المفاوضات".وأضاف: "الحظر الذي فرضه نظام كييف على إجراء أي مفاوضات معنا قائم. لا توجد تفاصيل بعد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يعتبر-ترامب-وسيطا-محتملا-في-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1090835461.html
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الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المحادثات بشأن أوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تعرف مدى واقعية الإشارات الحالية بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا توجد تفاصيل محددة في هذا الصدد.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيسكوف ردا على سؤال لصحيفة "إزفستيا" الروسية عما إذا كانت موسكو تلقت إشارات محددة من أي قوى سياسية في أوكرانيا تشير إلى استعدادها للتوصل إلى تسوية: "لا يوجد مضمون واضح بشأن المفاوضات حتى الآن. هناك إشارات غير واضحة، لكننا لا نعرف مدى واقعية هذه المفاوضات".
وأضاف: "الحظر الذي فرضه نظام كييف على إجراء أي مفاوضات معنا قائم. لا توجد تفاصيل بعد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.