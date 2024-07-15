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https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يعتبر-ترامب-وسيطا-محتملا-في-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1090835461.html
أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بعد مفاوضات مع دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإنه سيعمل على الفور كوسيط للحل... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T20:57+0000
2024-07-15T20:57+0000
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وقال أوربان: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه بعد فوزه في الانتخابات مباشرة، لن ينتظر التنصيب، بل سيكون مستعدا للعمل على الفور كوسيط للسلام. لديه خطط مفصلة وراسخة في هذا الصدد".أما الرئيس الحالي جو بايدن، فوصفه أوربان بالسياسي الذي يبذل "جهوداً هائلة" للبقاء في السباق.وأضاف: "من الواضح أنه غير قادر على تغيير سياسة الحرب الأمريكية الحالية، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع منه أن يبدأ سياسة جديدة".ووصل أوربان إلى موسكو مع وفد، في 5 يوليو/تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار يوم الاثنين بكين، حيث قال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
https://sarabic.ae/20240710/المجر-لا-يمكن-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-عسكريا-ولا-ميزة-جراء-دعم-كييف-بالأسلحة-1090680200.html
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روسيا, المجر, العالم

أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

20:57 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بعد مفاوضات مع دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإنه سيعمل على الفور كوسيط للحل السلمي للصراع الأوكراني.
وقال أوربان: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه بعد فوزه في الانتخابات مباشرة، لن ينتظر التنصيب، بل سيكون مستعدا للعمل على الفور كوسيط للسلام. لديه خطط مفصلة وراسخة في هذا الصدد".

وشارك أوربان الرأي القائل بأنه في حالة فوز ترامب المحتمل، فإن عبء الدعم المالي لأوكرانيا سيقع إلى حد كبير على عاتق الاتحاد الأوروبي.

أما الرئيس الحالي جو بايدن، فوصفه أوربان بالسياسي الذي يبذل "جهوداً هائلة" للبقاء في السباق.
وأضاف: "من الواضح أنه غير قادر على تغيير سياسة الحرب الأمريكية الحالية، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع منه أن يبدأ سياسة جديدة".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
المجر: لا يمكن إنهاء الصراع في أوكرانيا عسكريا ولا ميزة جراء دعم كييف بالأسلحة
10 يوليو, 22:14 GMT
ووصل أوربان إلى موسكو مع وفد، في 5 يوليو/تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار يوم الاثنين بكين، حيث قال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.
وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
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