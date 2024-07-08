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الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240708/الكرملين-أوربان-أظهر-إرادته-السياسية-للحوار-وموسكو-تعتبر-ذلك-إيجابيا-ومفيدا-للغاية-1090589997.html
الكرملين: أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار وموسكو تعتبر ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية
الكرملين: أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار وموسكو تعتبر ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أظهر إرادته السياسية للحوار، مشيرًا إلى أن موسكو تعتبر... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T12:44+0000
2024-07-08T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، في حديث مع صحيفة "لايف" (الحياة) حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء محادثات جديدة مع أوربان: "(رئيس الوزراء المجري) أظهر إرادته السياسية للحوار، ونحن نعتبر ذلك إيجابياً جداً جداً ونعتقد أن هذا الشيء يمكن أن يكون مفيداً للغاية".وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أنه من الصعب عليه أن يتخيل إمكانية هزيمة روسيا، معتبرًا روسيا دولة قوية من حيث العدة والعتاد والتكنولوجيا.وفي أعقاب محادثاته الأخيرة مع بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أوربان إن "الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ستكون أكثر وحشية مما نعتقد".وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا، الجمعة الماضية، إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام، والتي كانت المرحلة الأولى منها زيارة إلى كييف، في 2 يوليو/تموز الجاري.من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".الرئيس المجري يعتزم عقد اجتماعات "على نحو غير متوقع"أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو
https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-المجري-من-الصعب-حتى-تخيل-إمكانية-هزيمة-روسيا-1090586108.html
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روسيا

الكرملين: أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار وموسكو تعتبر ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية

12:44 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أظهر إرادته السياسية للحوار، مشيرًا إلى أن موسكو تعتبر ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية.
وقال بيسكوف، في حديث مع صحيفة "لايف" (الحياة) حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء محادثات جديدة مع أوربان: "(رئيس الوزراء المجري) أظهر إرادته السياسية للحوار، ونحن نعتبر ذلك إيجابياً جداً جداً ونعتقد أن هذا الشيء يمكن أن يكون مفيداً للغاية".
وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أنه من الصعب عليه أن يتخيل إمكانية هزيمة روسيا، معتبرًا روسيا دولة قوية من حيث العدة والعتاد والتكنولوجيا.
وقال أوربان: "لا يمكن لفلاديمير بوتين أن يخسر، إذا نظرت إلى الجنود والمعدات والتكنولوجيا، ترى أن هزيمة روسيا فكرة يصعب تخيلها، واحتمال هزيمة روسيا حقا غير وارد على الإطلاق".
وفي أعقاب محادثاته الأخيرة مع بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أوربان إن "الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ستكون أكثر وحشية مما نعتقد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس الوزراء المجري: من الصعب حتى تخيل إمكانية هزيمة روسيا
09:25 GMT
وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا، الجمعة الماضية، إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام، والتي كانت المرحلة الأولى منها زيارة إلى كييف، في 2 يوليو/تموز الجاري.
وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة" قريبًا. بدوره، نصح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان" قبل تحركات أوربان التالية كجزء من "مهمة السلام".
من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
الرئيس المجري يعتزم عقد اجتماعات "على نحو غير متوقع"
أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي13:13 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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