https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-المجري-من-الصعب-حتى-تخيل-إمكانية-هزيمة-روسيا-1090586108.html

رئيس الوزراء المجري: من الصعب حتى تخيل إمكانية هزيمة روسيا

رئيس الوزراء المجري: من الصعب حتى تخيل إمكانية هزيمة روسيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أنه من الصعب عليه أن يتخيل إمكانية هزيمة روسيا، معتبرًا روسيا دولة قوية من حيث العدة والعتاد... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T09:25+0000

2024-07-08T09:25+0000

2024-07-08T09:25+0000

العالم

المجر

روسيا

أخبار أوكرانيا

سياسة خارجية

سياسة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/35/1017523551_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_10c713296e1e13894a620b841df08d1d.jpg

وقال أوربان: "لا يمكن لفلاديمير بوتين أن يخسر، إذا نظرت إلى الجنود والمعدات والتكنولوجيا، ترى أن هزيمة روسيا فكرة يصعب تخيلها، واحتمال هزيمة روسيا حقا غير وارد على الإطلاق".وفي أعقاب محادثاته الأخيرة مع بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أوربان إن "الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ستكون أكثر وحشية مما نعتقد".وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا، الجمعة الماضية، إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام، والتي كانت المرحلة الأولى منها زيارة إلى كييف، في 2 يوليو/تموز الجاري.وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة" قريبًا. بدوره، نصح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان" قبل تحركات أوربان التالية كجزء من "مهمة السلام".من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".الرئيس المجري يعتزم عقد اجتماعات "على نحو غير متوقع"أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو

https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-المجري-ينصح-الساسة-الأوروبيين-بـربط--أحزمة-الأمان-1090568188.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, المجر, روسيا, أخبار أوكرانيا, سياسة خارجية, سياسة