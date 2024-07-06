https://sarabic.ae/20240706/الرئيس-المجري-يعتزم-عقد-اجتماعات-على-نحو-غير-متوقع-1090546816.html

الرئيس المجري يعتزم عقد اجتماعات "على نحو غير متوقع"

الرئيس المجري يعتزم عقد اجتماعات "على نحو غير متوقع"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس المجري فيكتور أوربان، أنه سيعقد عدة اجتماعات الأسبوع المقبل "على نحو غير متوقع"، مثل محادثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T14:58+0000

2024-07-06T14:58+0000

2024-07-06T14:58+0000

روسيا

العالم

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وأضاف أوربان لصحيفة "دي فيلتويش" السويسرية: "سأعقد عدة اجتماعات الأسبوع المقبل ستكون غير متوقعة بنفس القدر".وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستكون مخفية عن الجمهور لحين وصوله، كما حدث في وقت سابق خلال زيارته لموسكو.وشدد الرئيس المجري على أن "الاتصالات تخضع للمراقبة الكاملة من قبل أشخاص كبار آخرين، وحاولت إبقاء الأمر سرا".وأضاف: "تم الإعداد لهذا الاجتماع بطريقة سرية تماما. أولا، قمت بزيارة كييف للقاء زيلينسكي، وعندما تم ذلك، بدأت في تنظيم لقاء مع بوتين".وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".وفي السياق ذاته، صرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".

https://sarabic.ae/20240705/أوربان-يكشف-عن-3-قضايا-مهمة-أراد-معرفة-رأي-بوتين-فيها---1090526399.html

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