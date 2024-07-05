https://sarabic.ae/20240705/أوربان-يكشف-عن-3-قضايا-مهمة-أراد-معرفة-رأي-بوتين-فيها---1090526399.html
أوربان يكشف عن 3 قضايا مهمة أراد معرفة رأي بوتين فيها
أوربان يكشف عن 3 قضايا مهمة أراد معرفة رأي بوتين فيها
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن 3 قضايا مهمة أراد معرفة رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيها. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T15:26+0000
2024-07-05T15:26+0000
2024-07-05T15:26+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال أوربان خلال تصريحات صحفية عقب محادثاته مع بوتين: "السلام لن يأتي من تلقاء نفسه، علينا أن نعمل من أجله، على وجه التحديد سبل تحقيق السلام، وهذا تحديدا الأمر الذي ناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكنت أرغب في معرفة أي طريق هو الأقصر لإنهاء الحرب".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أنه لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف مؤقت لإعادة تسليح نظام كييف، وأن روسيا تؤيد إنهاءً كاملا ونهائيا للصراع.وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، في الكرملين.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".وزار أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، كييف، للمرة الأولى منذ 12 عاما، وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.وقال أوربان أيضًا إن "قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية، خلال الأشهر الستة المقبلة، للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي.
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https://sarabic.ae/20240705/رئيس-الوزراء-المجري-يصل-إلى-موسكو-في-مهمة-سلام-الكرملين-يكشف-التفاصيل--1090502856.html
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روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا
روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا
أوربان يكشف عن 3 قضايا مهمة أراد معرفة رأي بوتين فيها
كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن 3 قضايا مهمة أراد معرفة رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيها.
وقال أوربان خلال تصريحات صحفية عقب محادثاته مع بوتين: "السلام لن يأتي من تلقاء نفسه، علينا أن نعمل من أجله، على وجه التحديد سبل تحقيق السلام، وهذا تحديدا الأمر الذي ناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكنت أرغب في معرفة أي طريق هو الأقصر لإنهاء الحرب".
وتابع: أردت أن أسمع رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ3 قضايا مهمة، ما رأيه بمبادرات السلام المتاحة حاليا، وما رأيه بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام وبأي تسلسل يمكن عقدها، وما هي رؤيته لحال أوروبا بعد الحرب".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أنه لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف مؤقت لإعادة تسليح نظام كييف، وأن روسيا تؤيد إنهاءً كاملا ونهائيا للصراع.
وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
وزار أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، كييف، للمرة الأولى منذ 12 عاما
، وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.
وقال أوربان أيضًا إن "قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية، خلال الأشهر الستة المقبلة، للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي.