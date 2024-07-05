https://sarabic.ae/20240705/أوربان-يرد-على-انتقادات-بوريل-لزيارته-لموسكو-1090531759.html

أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو

أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو

سبوتنيك عربي

رد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على انتقادات مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائلا إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T19:50+0000

2024-07-05T19:50+0000

2024-07-05T19:50+0000

روسيا

المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090516481_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_e8bf7d9b671bebd8e669edff5745cb81.jpg

وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ردا على منشور بوريل: "هذا هراء بيروقراطي في بروكسل، لم يؤد إلى أي نتائج في إيجاد طريق للسلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا أردنا إنهاء الحرب، فنحن بحاجة إلى نهج سياسي، وليس نهجا بيروقراطيا".وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان.وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي. وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيلالكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240705/البيت-الأبيض-يعلق-على-زيارة-أوربان-إلى-موسكو-1090530847.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي