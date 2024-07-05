https://sarabic.ae/20240705/أوربان-يرد-على-انتقادات-بوريل-لزيارته-لموسكو-1090531759.html
أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو
أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو
سبوتنيك عربي
رد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على انتقادات مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائلا إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T19:50+0000
2024-07-05T19:50+0000
2024-07-05T19:50+0000
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وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ردا على منشور بوريل: "هذا هراء بيروقراطي في بروكسل، لم يؤد إلى أي نتائج في إيجاد طريق للسلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا أردنا إنهاء الحرب، فنحن بحاجة إلى نهج سياسي، وليس نهجا بيروقراطيا".وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان.وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي. وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيلالكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240705/البيت-الأبيض-يعلق-على-زيارة-أوربان-إلى-موسكو-1090530847.html
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روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان يرد على انتقادات بوريل لزيارته لموسكو
رد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على انتقادات مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائلا إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا باءت بالفشل بسبب "هذيان البيروقراطيين في بروكسل".
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ردا على منشور بوريل: "هذا هراء بيروقراطي في بروكسل، لم يؤد إلى أي نتائج في إيجاد طريق للسلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا أردنا إنهاء الحرب، فنحن بحاجة إلى نهج سياسي، وليس نهجا بيروقراطيا".
وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان.
وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي.
وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".
وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو
، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".